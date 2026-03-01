"Сирени вият ден и нощ, не можем да се приберем": Разказ от първо лице на блокирани в Близкия изток българи

Блокирани в Близкия изток и без възможност да се завърнат безопасно у дома остават хиляди българи. Какво са преживели през днешния ден и кога очакват да бъдат възобновени полетите?

Поредица от въздушни атаки и сирени през целия ден се чували в Израел, разказва Рина Бакалова, която живее в Тел Авив. Надява се обаче скоро да настъпи мир.

Рина Бакалова: "Чуват се сирени през цялото време днес може би 5-6 пъти поне и докато бяхме в бомбоубеджищата - имаше повторение. Без да излизаме въобще да ни освободят, имаше наново и се чуват и самолети, които летят отговре, тежки самолети, въобще обстановка на война отвсякъде. Всички мислиме, че това трябваше да се случи, че може би ще настъпят малко по-спокойни времена в нашия района на Близкия изток и ще могат да се подпишат мирни договори, когато няма да има това подклаждане от Иран, когато Иран няма да финансира прокситата си, които воюват с Израел всички и смятам, че с всички арабски страни, с които сме в очакване да подпишем мир - вярвам, че ще се случи."

Георги Ташев живее в Дубай и засега не мисли за евакуация. Казва, че в региона, често има напрежение, но то бързо отшумява.

Георги Ташев, българин, който живее в Дубай: "Имаше алармени известявания по телефоните, през нощта получихме две такива. Общо взето това бе единственото по-драстично да го нарека. Като цяло, има посотянно по новините и по радиото казват, че нещата са под конктрол, да запазим спокойствие, ако не е нужно - да не излизаме. Да си стоим по домовете. Училищата няма да работят до сряда. Децата минават на домашно обучение. Забелязвам, че не се работи толкова усилено по строежите, които традиционно в Дубай работят 24 часа, 7 дни в седмицата. Усеща се, че има някакви взети мерки, но животът продължава тук."

Подобни наблюдения има и Любомира Коджабашева, която заедно с още над 100 българи остава в Дубай в очакване на полет за България.

Любомира Коджабашева: "Няма движение, повечето хора, както туристите и хората, които живеят тук, са по домовете, работниците не са на работа. Всички са притеснени и започват да усещат обстановката, какво се случва. Може би близките 24 часа няма да може да излетим. Летището, което работеше допреди няколко часа, когато обсъждахме с другите българи, беше летището на Оман, което е затворено, но и там обстановката е напрегната."

В Йодрания Галина Димова и Героги Първанов също са на летището в опит да излетят за Истанбул.

"Това, на което станахме свидетели, стартира вчера, много рязко започнаха сирени да вият през нощта и деня. Видимо усилено военно присъствие. Виждахме шрапнели, които падат. Ситуацията се влоши много бързо, но е доста по-спокойоно от други страни."

От Външното ни мистерство приканват гражданите, които се намират в Близкия изток, да поддържат контакт с българските дипломатически и консулски представителства.