БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Много българи остават блокирани в Близкия изток
Чете се за: 04:42 мин.
Върховният лидер на Иран: Кой беше аятолах Али Хаменей?
Чете се за: 04:57 мин.
DARA призна: "Bangaranga" беше фаворит и в...
Чете се за: 02:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

УДАРИТЕ СРЕЩУ ИРАН

"Сирени вият ден и нощ, не можем да се приберем": Разказ от първо лице на блокирани в Близкия изток българи

Светозар Костадинов от Светозар Костадинов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:07 мин.
Запази
Слушай новината

Блокирани в Близкия изток и без възможност да се завърнат безопасно у дома остават хиляди българи. Какво са преживели през днешния ден и кога очакват да бъдат възобновени полетите?

Поредица от въздушни атаки и сирени през целия ден се чували в Израел, разказва Рина Бакалова, която живее в Тел Авив. Надява се обаче скоро да настъпи мир.

Рина Бакалова: "Чуват се сирени през цялото време днес може би 5-6 пъти поне и докато бяхме в бомбоубеджищата - имаше повторение. Без да излизаме въобще да ни освободят, имаше наново и се чуват и самолети, които летят отговре, тежки самолети, въобще обстановка на война отвсякъде. Всички мислиме, че това трябваше да се случи, че може би ще настъпят малко по-спокойни времена в нашия района на Близкия изток и ще могат да се подпишат мирни договори, когато няма да има това подклаждане от Иран, когато Иран няма да финансира прокситата си, които воюват с Израел всички и смятам, че с всички арабски страни, с които сме в очакване да подпишем мир - вярвам, че ще се случи."

Георги Ташев живее в Дубай и засега не мисли за евакуация. Казва, че в региона, често има напрежение, но то бързо отшумява.

Георги Ташев, българин, който живее в Дубай: "Имаше алармени известявания по телефоните, през нощта получихме две такива. Общо взето това бе единственото по-драстично да го нарека. Като цяло, има посотянно по новините и по радиото казват, че нещата са под конктрол, да запазим спокойствие, ако не е нужно - да не излизаме. Да си стоим по домовете. Училищата няма да работят до сряда. Децата минават на домашно обучение. Забелязвам, че не се работи толкова усилено по строежите, които традиционно в Дубай работят 24 часа, 7 дни в седмицата. Усеща се, че има някакви взети мерки, но животът продължава тук."

Подобни наблюдения има и Любомира Коджабашева, която заедно с още над 100 българи остава в Дубай в очакване на полет за България.

Любомира Коджабашева: "Няма движение, повечето хора, както туристите и хората, които живеят тук, са по домовете, работниците не са на работа. Всички са притеснени и започват да усещат обстановката, какво се случва. Може би близките 24 часа няма да може да излетим. Летището, което работеше допреди няколко часа, когато обсъждахме с другите българи, беше летището на Оман, което е затворено, но и там обстановката е напрегната."

В Йодрания Галина Димова и Героги Първанов също са на летището в опит да излетят за Истанбул.

"Това, на което станахме свидетели, стартира вчера, много рязко започнаха сирени да вият през нощта и деня. Видимо усилено военно присъствие. Виждахме шрапнели, които падат. Ситуацията се влоши много бързо, но е доста по-спокойоно от други страни."

От Външното ни мистерство приканват гражданите, които се намират в Близкия изток, да поддържат контакт с българските дипломатически и консулски представителства.

#ударите срещу Иран #блокирани #българи #Близък изток

Водещи новини

След смъртта на Хаменей: Иранският президент обеща отмъщение, ще падне ли режимът на аятоласите?
След смъртта на Хаменей: Иранският президент обеща отмъщение, ще...
Чете се за: 05:50 мин.
По света
1400 български туристи са в Близкия изток, най-много са в Дубай 1400 български туристи са в Близкия изток, най-много са в Дубай
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Мишените на Иран: Втори ден Техеран атакува страни в Персийския залив Мишените на Иран: Втори ден Техеран атакува страни в Персийския залив
Чете се за: 04:15 мин.
По света
"Сирени вият ден и нощ, не можем да се приберем": Разказ от първо лице на блокирани в Близкия изток българи "Сирени вият ден и нощ, не можем да се приберем": Разказ от първо лице на блокирани в Близкия изток българи
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Водата поскъпва в по-голяма част от страната
Чете се за: 01:17 мин.
Икономика
9 демонстранти бяха застреляни пред американското консулство в...
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Политически критики: Част от партиите са недоволни от действията на...
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ