1400 български туристи са в Близкия изток, най-много са в Дубай

Външният ни министър Надежда Нейнски е разговаряла по телефона с външния министър на Израел Гидеон Саар, който я е уверил, че израелското правителство е готово да съдейства при необходимост за завръщането у нас на краткосрочно пребиваващи в страната български граждани.

На специален брифинг от Външното министерство съобщиха, че до момента 1400 организирани наши туристи са в Близкия изток, като най-голям е броят им в Дубай и в Йордания. Актуализират се списъците с хотели, в които са настанени български граждани. Кризисният щаб към Външното ни министерство работи денонощно, за да поеме целия поток от обаждания и сигнали на нашите сънародници в Близкия изток.

До момента са обработени над 150 имейла и над 180 телефонни обаждания само от Обединените арабски емирства. Такива има и от Йордания, Израел и Катар. Но има и туристи, които са на Малдивите, в Шри Ланка, на Сейшелите. Те също са засегнати от кризата в Близкия изток, тъй като полетите им минават през Доха или Дубай.

Най-много са засегнатите туристи в Дубай, като част от тях са силно притеснени, а други искат да изкарат почивката си докрай, съобщи служебният министър на туризма.

Ирена Георгиева, служебен министър на туризма: „Не препоръчваме да се предприемат индивидуални самоволни опити за напускане на региона. Ако туроператорите са намерили начин и са закупили билети за полети, които се осъществяват, това е допустимо. Всичко следва да става изключително с отговорността на туроператора.“

От Външното министерство прогнозират ударите срещу Иран да продължат четири дни. До момента няма информация за пострадали или загинали български граждани.

От Кризисния щаб призоваха българите, които са в страните в зона на конфликт, да спазват указанията на задграничните ни представителства и консулските служби.

Ирена Димитрова – директор на дирекция „Ситуационен център“ към МВнР: „Препоръчваме на всички български граждани, които се намират в момента в кризисния регион, да стоят на сигурно място, да не излизат на открито и да поддържат връзка с нашите мисии, които са в региона.“

Според Кризисния щаб поне един ден ще е необходим от отварянето на въздушното пространство до евакуацията на нашите сънародници.

Велизар Шаламанов, зам.-министър на външните работи: „Регистрацията не е задължително да става само през сайта на Министерството на външните работи. Тя може да стане и по телефон, както и през имейл. За целта от утре ще бъдат пуснати допълнителни телефони с български номера, така че да няма разходи за българските граждани за събиране на информация, необходима за регистрацията, като тя ще бъде предоставена служебно на нашите консулски служби.“

Тъй като ситуацията в района удължава непредвидено престоя на нашите сънародници, в свой пост във Фейсбук върховният представител за Газа и български дипломат Николай Младенов съобщи, че отделът по култура и туризъм на Абу Даби е издал разпореждане за безплатно удължаване на настаняването в хотели на всички туристи, които са блокирани там.

Ситуационният център в МВнР работи денонощно.