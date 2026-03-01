БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Много българи остават блокирани в Близкия изток
Върховният лидер на Иран: Кой беше аятолах Али Хаменей?
DARA призна: "Bangaranga" беше фаворит и в...
УДАРИТЕ СРЕЩУ ИРАН

Напрежението в Близкия изток: Служебният външен министър Надежда Нейнски разговаря с израелския си колега

Напрежението в Близкия изток: Служебният външен министър Надежда Нейнски разговаря с израелския си колега
Служебният министър на външните работи Надежда Нейнски проведе телефонен разговор с външния министър на Израел Гидеон Саар, съобщиха на страницата на МВнР във Фейсбук.

По време на разговора е направен анализ на актуалната ситуация в региона на Близкия изток, като министър Саар е уверил първия ни дипломат, че израелското правителство има готовност да съдейства при необходимост от завръщането в България на краткосрочно пребиваващи български граждани.

#служебният външен министър #ударите срещу Иран #Надежда Нейнски #Израел

