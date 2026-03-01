БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Много българи остават блокирани в Близкия изток
Чете се за: 04:42 мин.
Върховният лидер на Иран: Кой беше аятолах Али Хаменей?
Чете се за: 04:57 мин.
DARA призна: "Bangaranga" беше фаворит и в...
Чете се за: 02:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Алиреза Арафи е определен за временен върховен лидер на Иран

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Запази
Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

Алиреза Арафи беше назначен като един от членовете юристи във Върховния съвет за временно управление на Иран, докато Съветът на пазителите избере нов върховен лидер на Ислямската република след смъртта на аятолах Али Хаменей, съобщи Иранската студентска новинарска агенция (ИСНА), цитирана от Ройтерс.

Алиреза Арафи е един от шестимата духовници в състава на Съвета на пазителите и ще бъде част от временния Върховен съвет заедно с иранския президент Масуд Пезешкиан и председателя на съдебната власт Голамхосейн Мохсени-Еджеи.

#убийството на аятолах Хаменей #ударите срещу Иран

Последвайте ни

ТОП 24

DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
1
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
2
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в...
Върховният лидер на Иран Аятолах Али Хаменей е убит
3
Върховният лидер на Иран Аятолах Али Хаменей е убит
Върховният лидер на Иран: Кой беше аятолах Али Хаменей?
4
Върховният лидер на Иран: Кой беше аятолах Али Хаменей?
От първо лице: Как се събужда Тел Авив след атаките?
5
От първо лице: Как се събужда Тел Авив след атаките?
МВнР предупреди българските граждани незабавно да напуснат Близкия изток
6
МВнР предупреди българските граждани незабавно да напуснат Близкия...

Най-четени

До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
1
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
2
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
3
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...
Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
4
Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
5
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
Ватман почина, докато управлява трамвай в София
6
Ватман почина, докато управлява трамвай в София

Още от: Близък изток

Николай Младенов от ОАЕ: Безопасността на хората е осигурена по най-високия стандарт
Николай Младенов от ОАЕ: Безопасността на хората е осигурена по най-високия стандарт
Големите производители на петрол от ОПЕК се събират извънредно Големите производители на петрол от ОПЕК се събират извънредно
Чете се за: 01:12 мин.
Ядрената агенция на ООН ще проведе извънредно заседание Ядрената агенция на ООН ще проведе извънредно заседание
Чете се за: 00:37 мин.
Много българи остават блокирани в Близкия изток Много българи остават блокирани в Близкия изток
Чете се за: 04:42 мин.
Техеран потвърди смъртта на Али Хаменей, размяната на удари продължава Техеран потвърди смъртта на Али Хаменей, размяната на удари продължава
Чете се за: 05:52 мин.
Върховният лидер на Иран: Кой беше аятолах Али Хаменей? Върховният лидер на Иран: Кой беше аятолах Али Хаменей?
9164
Чете се за: 04:57 мин.

Водещи новини

Много българи остават блокирани в Близкия изток
Много българи остават блокирани в Близкия изток
Чете се за: 04:42 мин.
По света
Алиреза Арафи е определен за временен върховен лидер на Иран Алиреза Арафи е определен за временен върховен лидер на Иран
Чете се за: 00:47 мин.
По света
МВнР с призив към Иран да се въздържа и да не разширява военната ескалация МВнР с призив към Иран да се въздържа и да не разширява военната ескалация
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Новодомците в Белица: Мечките Гордо и Флоренция за пръв път се докоснаха до трева и сняг (СНИМКИ) Новодомците в Белица: Мечките Гордо и Флоренция за пръв път се докоснаха до трева и сняг (СНИМКИ)
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Николай Младенов от ОАЕ: Безопасността на хората е осигурена по...
Чете се за: 01:35 мин.
По света
Руският президент Путин нарече смъртта на иранския аятолах...
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Критики към служебната власт след заседанието на Съвета по сигурността
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Оливия Дийн триумфира на наградите "Брит" с четири статуетки
Чете се за: 04:52 мин.
Още
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ