Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
Американската армия още не е отговорила на твърденията на Техеран
Иранската революционна гвардия твърди, че е атакувала американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“ с 4 балистични ракети.
Снимки: АП/БТА и ЕПА/БГНЕС
На борда на внушителния кораб се намират най-новите стелт-изтребители от пето поколение F-35. Придружен е от военни кораби, които носят далекобойни ракети „Томахоук“, както и от ядрена подводница.
Самолетоносачът е видян последно на 15 февруари, близо до брега на Оман. „Ейбррахам Линкълн“ има внушителни размери – дължина от 325 метра, а когато е напълно натоварен, корабът тежи над 100 000 тона.
Американската армия още не е отговорила на твърденията на Техеран.