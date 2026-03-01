Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“

Иранската революционна гвардия твърди, че е атакувала американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“ с 4 балистични ракети.

На борда на внушителния кораб се намират най-новите стелт-изтребители от пето поколение F-35. Придружен е от военни кораби, които носят далекобойни ракети „Томахоук“, както и от ядрена подводница.

Самолетоносачът е видян последно на 15 февруари, близо до брега на Оман. „Ейбррахам Линкълн“ има внушителни размери – дължина от 325 метра, а когато е напълно натоварен, корабът тежи над 100 000 тона.

Американската армия още не е отговорила на твърденията на Техеран.