Политически критики: Част от партиите са недоволни от действията на служебния кабинет

И днес прозвучаха критики към служебния премиер, че не е допуснал парламентарните партии до Съвета по сигурността. От ГЕРБ му припомниха, че той не е избран, а назначен, и носи отговорност пряко пред Народното събрание. Социалистите квалифицираха действията му като недалновидни. „Възраждане“ призова президентът Илияна Йотова да свика Консултативния съвет по национална сигурност (КСНС) и започва подписка за свикване на извънредно заседание на Народното събрание.

Според ГЕРБ не е работа на политиците да казват на президента дали да свика или не Консултативния съвет по национална сигурност, но отправиха критика към служебния премиер Андрей Гюров, че не е допуснал партиите до Съвета по сигурността към МС.

Деница Сачева, ГЕРБ-СДС:„Това е изцяло в прерогативите на президента Йотова. Тя трябва да прецени, на база на информацията, която получава от службите, дали има основание да свика Съвета. Ние вчера изразихме нашето мнение като парламентарна група, че за нас не е добра практика Съветът по сигурността в служебно правителство да провежда такива заседания без да бъде свикан парламентът. Много добре знаем какъв е правилникът за дейността на този Съвет, знаем, че е към премиера, но сме в условията на служебно правителство. Още веднъж да припомня на г-н Гюров, че той не е избран, а назначен. В този смисъл отговорността за националната сигурност се носи от Народното събрание.“

Според „Възраждане“ не може партиите да бъдат игнорирани от служебната власт, когато става въпрос за националната сигурност.

Костадин Костадинов, председател на „Възраждане“: „Искаме официално, незабавно свикване на КСНС, защото виждам как правителството на ПП-ДБ се опитва да държи българското общество в неведение. Вчера, когато не бяхме допуснати до Съвета по национална сигурност от самообявилия се временен служебен министър-председател, щяхме да зададем един много прост въпрос – излитат ли самолети и участват ли във военната операция срещу Иран. Започваме да събираме подписка за свикване на извънредно заседание, за да не чакаме до сряда. Внесли сме предложение в деловодството на Народното събрание за задължаване на правителството да накара американските военни самолети да напуснат Летище София.“

Според БСП служебният премиер е можел да прояви по-голяма гъвкавост, за да успокои политическите страсти, и обявиха готовност да се включат в КСНС, ако Йотова го свика.

Атанас Мерджанов, зам.-председател на БСП: „Съветът по сигурността към премиера преценява на база на предварително наличната информация. От гледна точка на успокояване на страстите би било добре да бъдат поканени представители на различните политически сили. По този начин може да се внесе спокойствие и правителството да даде увереност, че действително се е грижило за съдбата на страната. Това е преценка на президента как да постъпи в следващите дни.“

До този момент президентът Йотова не е обявила дали има намерение да свика заседание на КСНС.





