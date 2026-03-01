БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Много българи остават блокирани в Близкия изток
Чете се за: 04:42 мин.
Върховният лидер на Иран: Кой беше аятолах Али Хаменей?
Чете се за: 04:57 мин.
DARA призна: "Bangaranga" беше фаворит и в...
Чете се за: 02:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Политически критики: Част от партиите са недоволни от действията на служебния кабинет

Николай Минков от Николай Минков
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Запази
политически критики част партиите недоволни действията служебния кабинет
Снимка: БТА
Слушай новината

И днес прозвучаха критики към служебния премиер, че не е допуснал парламентарните партии до Съвета по сигурността. От ГЕРБ му припомниха, че той не е избран, а назначен, и носи отговорност пряко пред Народното събрание. Социалистите квалифицираха действията му като недалновидни. „Възраждане“ призова президентът Илияна Йотова да свика Консултативния съвет по национална сигурност (КСНС) и започва подписка за свикване на извънредно заседание на Народното събрание.

Според ГЕРБ не е работа на политиците да казват на президента дали да свика или не Консултативния съвет по национална сигурност, но отправиха критика към служебния премиер Андрей Гюров, че не е допуснал партиите до Съвета по сигурността към МС.

Деница Сачева, ГЕРБ-СДС:„Това е изцяло в прерогативите на президента Йотова. Тя трябва да прецени, на база на информацията, която получава от службите, дали има основание да свика Съвета. Ние вчера изразихме нашето мнение като парламентарна група, че за нас не е добра практика Съветът по сигурността в служебно правителство да провежда такива заседания без да бъде свикан парламентът. Много добре знаем какъв е правилникът за дейността на този Съвет, знаем, че е към премиера, но сме в условията на служебно правителство. Още веднъж да припомня на г-н Гюров, че той не е избран, а назначен. В този смисъл отговорността за националната сигурност се носи от Народното събрание.“

Според „Възраждане“ не може партиите да бъдат игнорирани от служебната власт, когато става въпрос за националната сигурност.

Костадин Костадинов, председател на „Възраждане“: „Искаме официално, незабавно свикване на КСНС, защото виждам как правителството на ПП-ДБ се опитва да държи българското общество в неведение. Вчера, когато не бяхме допуснати до Съвета по национална сигурност от самообявилия се временен служебен министър-председател, щяхме да зададем един много прост въпрос – излитат ли самолети и участват ли във военната операция срещу Иран. Започваме да събираме подписка за свикване на извънредно заседание, за да не чакаме до сряда. Внесли сме предложение в деловодството на Народното събрание за задължаване на правителството да накара американските военни самолети да напуснат Летище София.“

Според БСП служебният премиер е можел да прояви по-голяма гъвкавост, за да успокои политическите страсти, и обявиха готовност да се включат в КСНС, ако Йотова го свика.

Атанас Мерджанов, зам.-председател на БСП: „Съветът по сигурността към премиера преценява на база на предварително наличната информация. От гледна точка на успокояване на страстите би било добре да бъдат поканени представители на различните политически сили. По този начин може да се внесе спокойствие и правителството да даде увереност, че действително се е грижило за съдбата на страната. Това е преценка на президента как да постъпи в следващите дни.“

До този момент президентът Йотова не е обявила дали има намерение да свика заседание на КСНС.


#Андрей Гюров #Народно събрание #критики #служебен кабинет #Парламент

Последвайте ни

ТОП 24

DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
1
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Върховният лидер на Иран Аятолах Али Хаменей е убит
2
Върховният лидер на Иран Аятолах Али Хаменей е убит
Върховният лидер на Иран: Кой беше аятолах Али Хаменей?
3
Върховният лидер на Иран: Кой беше аятолах Али Хаменей?
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
4
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
От първо лице: Как се събужда Тел Авив след атаките?
5
От първо лице: Как се събужда Тел Авив след атаките?
Трима души са загинали при ирански атаки в ОАЕ, съобщи Николай Младенов
6
Трима души са загинали при ирански атаки в ОАЕ, съобщи Николай...

Най-четени

DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
1
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
2
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...
Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
3
Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
4
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
Ватман почина, докато управлява трамвай в София
5
Ватман почина, докато управлява трамвай в София
Паркинг за 400 места е изграден на мястото на бивше сметище в кв. "Факултета"
6
Паркинг за 400 места е изграден на мястото на бивше сметище в кв....

Още от: Политика

Почина народният представител от „Възраждане“ Славчо Крумов
Почина народният представител от „Възраждане“ Славчо Крумов
Напрежението в Близкия изток: Служебният външен министър Надежда Нейнски разговаря с израелския си колега Напрежението в Близкия изток: Служебният външен министър Надежда Нейнски разговаря с израелския си колега
6243
Чете се за: 00:35 мин.
МВнР с призив към Иран да се въздържа и да не разширява военната ескалация МВнР с призив към Иран да се въздържа и да не разширява военната ескалация
Чете се за: 01:25 мин.
Служебният премиер Андрей Гюров с призив към българите в района на Близкия изток Служебният премиер Андрей Гюров с призив към българите в района на Близкия изток
Чете се за: 00:55 мин.
Критики към служебната власт след заседанието на Съвета по сигурността Критики към служебната власт след заседанието на Съвета по сигурността
Чете се за: 02:00 мин.
Иван Христанов: Няма непосредствена заплаха за България Иван Христанов: Няма непосредствена заплаха за България
Чете се за: 02:15 мин.

Водещи новини

Мишените на Иран: Втори ден Техеран атакува страни в Персийския залив
Мишените на Иран: Втори ден Техеран атакува страни в Персийския залив
Чете се за: 03:47 мин.
По света
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“ Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Водата поскъпва в по-голяма част от страната Водата поскъпва в по-голяма част от страната
Чете се за: 01:17 мин.
Икономика
София в празнично настроение за 1 март (ГАЛЕРИЯ) София в празнично настроение за 1 март (ГАЛЕРИЯ)
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Много българи остават блокирани в Близкия изток
Чете се за: 04:42 мин.
По света
Отменени са и днес полетите от България до Тел Авив и Дубай
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
МВнР с призив към Иран да се въздържа и да не разширява военната...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
9 демонстранти бяха застреляни пред американското консулство в...
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ