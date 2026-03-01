Колокросът определя националните шампиони в София по БНТ 3

Гледайте държавния личен шампионат по колокрос и надпреварата за Купа "Долчини" - едно от най-зрелищните колоездачни събития у нас на живо по БНТ 3.



Столичният колодрум в парк "Борисова градина“ ще се превърне в арена на битка за националната титла сред най-добрите български състезатели.

Колокросът съчетава скорост, техника и издръжливост. Кални участъци, стръмни изкачвания, изкуствени препятствия и динамични завои превръщат всяко състезание в истинско изпитание. Очакват ни оспорвани дуели, драматични обрати и емоции до последния метър.

Не пропускайте да се заредите с адреналин на живо! Гледайте държавното първенство по колокрос днес от 19:30 ч. по БНТ 3!