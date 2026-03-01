Александра Начева: Надявам се да запазя позиции и да участвам на световното първенство

Силата на характера понякога се измерва в метри и в преодолени трудности. Такава е историята на Александра Начева, която спечели титлата в тройния скок с резултат от 13 метра и 81 сантиметра. Постижение, зад което стоят месеци на болка, рехабилитации и непоколебима воля за победи. Пловдивчанката отсъстваше от състезанията близо година и половина, след като претърпя фрактура на крака.

Талантливата ни лекоатлетка се завърна в сектора за троен скок на държавния шампионат в зала.

"Пътят не беше лесен, имаше моменти, в които съм си мислила, че може и някога да не мога да скачам много, но стъпка по стъпка извървяхме този път с моя треньор, със сълзи от щастие, от тъга, ето пак съм в залата. Това ми е личен резултат в зала, 40 см отгоре в зала все пак е постижение", коментира пред БНТ атлетката.

"Аз лично се чувствах много добре, много подготвена, чувствах се като готова за по-голям резултат, много обичам да давам оценка от 1 до 10, това беше 8 от 10. Реалната ни цел беще над 14 метра да скоча, защо не да и норматив да покрия за световното 14,15, уви не се случи. Добре го оценявам, все пак е личен резултат за сезона", каза още Начева.

Тя се надява да запази позиции в ранглистата и да може да участва на световното първенство в Полша.

"В момента аз влизам за световния шампионат, който ще се проведе от 20 март, в момента съм 12 или 13-а в световната ранглиста и трябва да видя дали ще остане това класиране, защото не се знае, някой може да ме измести", обясни Алекс Начева.

"Голямата ми мечта беше да отида в Париж 2024, но не можах, защото си счупих крака. Имах норматив за там, и сега следващата ми цел е в Лос Анджелис след 4 години", завърши тя.

Вижте интервюто във видеото!