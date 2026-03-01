БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Александра Начева: Надявам се да запазя позиции и да участвам на световното първенство

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Моника Симеонова
Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
Александра Начева спечели титла в тройния скок на държавното първенство по лека атлетика в зала. Талантливата ни лекоатлетка се завърна към състезанията след година и половина отсъствие.

александра начева надявам запазя позиции участвам световното първенство
Силата на характера понякога се измерва в метри и в преодолени трудности. Такава е историята на Александра Начева, която спечели титлата в тройния скок с резултат от 13 метра и 81 сантиметра. Постижение, зад което стоят месеци на болка, рехабилитации и непоколебима воля за победи. Пловдивчанката отсъстваше от състезанията близо година и половина, след като претърпя фрактура на крака.

Талантливата ни лекоатлетка се завърна в сектора за троен скок на държавния шампионат в зала.

"Пътят не беше лесен, имаше моменти, в които съм си мислила, че може и някога да не мога да скачам много, но стъпка по стъпка извървяхме този път с моя треньор, със сълзи от щастие, от тъга, ето пак съм в залата. Това ми е личен резултат в зала, 40 см отгоре в зала все пак е постижение", коментира пред БНТ атлетката.

"Аз лично се чувствах много добре, много подготвена, чувствах се като готова за по-голям резултат, много обичам да давам оценка от 1 до 10, това беше 8 от 10. Реалната ни цел беще над 14 метра да скоча, защо не да и норматив да покрия за световното 14,15, уви не се случи. Добре го оценявам, все пак е личен резултат за сезона", каза още Начева.

Тя се надява да запази позиции в ранглистата и да може да участва на световното първенство в Полша.

"В момента аз влизам за световния шампионат, който ще се проведе от 20 март, в момента съм 12 или 13-а в световната ранглиста и трябва да видя дали ще остане това класиране, защото не се знае, някой може да ме измести", обясни Алекс Начева.

"Голямата ми мечта беше да отида в Париж 2024, но не можах, защото си счупих крака. Имах норматив за там, и сега следващата ми цел е в Лос Анджелис след 4 години", завърши тя.

#Александра Начева

Още от: Лека атлетика

Божидар Саръбоюков: Взеха да стават много сбъднати мечти
Божидар Саръбоюков: Взеха да стават много сбъднати мечти
Хеттрик от титли за Божидар Саръбоюков на държавното по лека атлетика Хеттрик от титли за Божидар Саръбоюков на държавното по лека атлетика
Чете се за: 02:10 мин.
Франческо Фортунато подобри 30-годишен световен рекорд по спортно ходене в зала Франческо Фортунато подобри 30-годишен световен рекорд по спортно ходене в зала
Чете се за: 00:52 мин.
Божидар Саръбоюков след титлата във високия скок: Усетих страх, не успях да се забавлявам Божидар Саръбоюков след титлата във високия скок: Усетих страх, не успях да се забавлявам
Чете се за: 01:02 мин.
Христо Илиев с нов национален рекорд на 60 м в зала, Божидар Саръбоюков и Александра Начева №1 в тройния скок Христо Илиев с нов национален рекорд на 60 м в зала, Божидар Саръбоюков и Александра Начева №1 в тройния скок
Чете се за: 01:42 мин.
Тихомир Иванов изравни личния си рекорд за сезона Тихомир Иванов изравни личния си рекорд за сезона
Чете се за: 00:32 мин.

