Три титли за България на Балканиадата по лека атлетика в Белград

Българските атлети записаха силно представяне на Балканиадата по лека атлетика в зала в Белград, като спечелиха три титли и едно сребърно отличие.

№1 на България за миналата година Божидар Саръбоюков триумфира в скока на дължина с 8.42 метра, постигнати в последния му шести опит. Така той защити златото си от предходното издание и изпревари олимпийския шампион Милтиадис Тентоглу, който остана втори с 8.14 м.

В скока на височина Тихомир Иванов стигна до титлата с 2.19 метра – лично постижение за сезона. Българинът направи само два успешни опита, а след това не успя да преодолее 2.25 м.

Злато завоюва и Христо Илиев, който спечели спринта на 60 метра с лично постижение от 6.53 секунди. Финалът бе белязан от фалстарт на Никола Караманолов, който бе дисквалифициран, въпреки че по-рано бе спечелил убедително своята серия.

При жените Андреа Савова донесе сребро на 400 метра с 54.40 секунди, като бе изпреварена единствено от туркинята Еда Нур Тулум (54.17). Трета завърши Елиф Полат с 54.60 секунди. В същата дисциплина другата българка – Виктория Чанкова – бе дисквалифицирана заради навлизане в съседен коридор.

На 60 метра при жените Кристен Радуканова завърши осма с 7.52 секунди, а титлата спечели австрийката Изабел Пош със 7.29.