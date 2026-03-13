Парите на държавата: Народното събрание прие удължителния бюджет на първо четене (ОБЗОР)

Цветелина Катанска
Снимка: БГНЕС
Депутатите приеха на първо четене поправките в Закона за приходите и разходите, с които се удължава държавният бюджет.

Депутатите ще разполагат с три дни, за да направят предложения между двете четения на законопроекта. Днес им отне час и половина, за да приемат промените за приходите и разходите, с които се удължава бюджетът. Дискусията реално не беше по същество, а депутатите спориха за това кой е виновен, че няма редовен бюджет. В пленарната зала текстовете бяха защитени от служебния финансов министър Георги Клисурски.

В две посоки ще бъдат направените промени между двете четения на удължителния закон – увеличаване на парите за общините и подпомагане на най-нуждаещите се.

Мартин Димитров, ПП-ДБ: „Пожелавам си да бъдем отговорни и да приемем удължителен бюджет без сериозни допълнителни популистки разходки, които биха навредили на приемането на редовен такъв по-късен през годината.“

От ГЕРБ обаче напомниха, че именно след 2021 г. е започнало по-неразумното харчене.

Красимир Вълчев, ГЕРБ-СДС: „Ако започнем по-назад, България имаше благоразумна бюджетна политика близо 25 години – от 1997 до 2021 г., независимо кои са били финансови министри, независимо какви кусури са имали.“

Сериозна заявка за промени дадоха от „Има такъв народ“.

Тошко Йорданов, "Има такъв народ": „Като има удължителен бюджет, ще предложим промени между двете четения. Има някои десни мерки, които трябва да бъдат предприети, и второ – огромни слоеве са оставени в тежко положение.“

От ДПС „Ново начало“ и от БСП отново изразиха съжаление, че няма редовен бюджет.

Йордан Цонев, "ДПС-Ново начало": „Ние ще потърсим сметка на тези, които оставиха без редовен бюджет страната в първата година от приемането на еврозоната и в много тежка, бих казал, геополитическа обстановка.“

Атанас Атанасов, "БСП-Обединена левица": „Разбира се, че удължаването на удължителния бюджет трябва да бъде подкрепено и прието ние от "БСП-Обединана левица" ще го подкрепим.“

Единствената партия, която гласува против, беше „Възраждане“.

Димо Дренчев, „Възраждане“: „Въпреки че е служебно правителство и то трябва да организира честни избори, според мен трябваше да ни предложите повече неща.“

Финансовият министър призова депутатите да се отнесат отговорно към приемането на текстовете.

Георги Клисурски, служебен министър на финансите: „Този проект на закон за изменение и допълнение не е нечии, не е на този или онзи. Този проект на закон е, за да може българската държава да функционира.“

Във вторник се очаква да бъде свикана бюджетна комисия, която да гласува удължителния закон за второ четене, а в сряда той да бъде окончателно приет в зала.

