БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Радан Кънев: Европа няма единна позиция за войната в Близкия изток

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
Политика
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Европа няма единна позиция за войната в Близкия изток, а причината е, че външната политика на ЕС се взема с пълно единодушие между държавите членки. Това коментира в "Още от деня" евродепутатът Радан Кънев.

„Тук големият проблем е, че Европа няма единна позиция. По-големият проблем е, че тя не може и да има единна позиция по простата причина, че по силата на договора за ЕС външната политика на съюза се определя с пълно единодушие на всички държави - 27 държави-членки.“

По думите му това означава, че всяка държава има право на вето, което прави общата външна политика изключително трудна. Кънев обясни, че различните европейски страни имат свои традиционни политики към Близкия изток, както и вътрешнополитически съображения, които влияят върху позициите им.

Според него въпреки различията в Европа все пак се очертава преобладаваща оценка за случващото се.

„Аз вярвам, че в Европа има преобладаваща позиция по отношение на това, което се случва в Персийския залив. Преобладаващата позиция е ясната оценка, че тук става дума за една война без цели. А когато войната е без цели, тя не може да има и положителни резултати.“

Евродепутатът подчерта, че проблемът е и в начина, по който е взето решението за военните действия.

Вижте целия разговор с Радан Кънев във видеото.

#Радан Кънев #евродепутат

Последвайте ни

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ