Край на политическата нестабилност: Мете Фредериксен си осигури трети мандат начело на Дания

Премиерът на Дания Мете Фредериксен си осигури трети мандат, след като снощи беше постигнат пробив в рекордно дългите преговори за съставяне на правителство.

69 дни продължиха коалиционните преговори след вота през март, когато социалдемократите начело с Фредериксен спечелиха вота, но постигнаха най-слабия си резултат от началото на миналия век. Утре ще бъде представен новия коалиционен кабинет между 4 партии, с което се слага край на продължилата с месеци политическа нестабилност в Дания. Сега 48-годишната Фредериксен трябва да се справи с преговорите със Съединените щати за сигурността на Гренландия, но и с вътрешни въпроси като икономика и стандарт на живот.



