Стотици българи изкачиха връх Околчица, за да отдадат почит на Ботев и на загиналите за свободата на родината

България отдаде почит към паметта на Христо Ботев и загиналите за свободата на България. Преди 150 години саможертвата на нашия герой и неговата чета се превръщат в символ на борбата за освобождение.

Стотици българи се събраха днес на емблематичния връх Околчица във Врачанския Балкан, за да отдадат почит към безсмъртния подвиг, останал завинаги в националната памет.

След няколко дни поход по стъпките на Ботев седмокласничката Нора продължава да дава тон на съучениците си. Проливният дъжд на Околчица не намали ентусиазмът им да отдадат почит към делото на Христо Ботев и падналите за свободата на България.

Нора Чиликова, 7 клас, 108 СУ "Никола Беловеждов" - София: "За мен е удоволствие и такива походи за мен са удоволствие, защото според мен това е уважение към загиналите за Отечеството."

Лилия Тодорова, ръководител на групата от 108 СУ „Никола Беловеждов“ – София: „Искаме да покажем на децата ни в днешното така време на съвременното общество, че лишението от технологиите, удобствата и комфорта за кратко време би било полезно за тях, за да могат да усетят това, за което Ботев и останалите са се борили.“

Стотици се стекоха на историческия връх в деня на Ботев.

Мадлен Костова, ученичка от Враца: „Ботев за нас е велик герой.“

Над 70 души взеха участие във възстановката на последния бой на четата и гибелта на Ботев, пресъздадена от Национално сдружение „Единение“.

Филип Филипов, в ролята на Христо Ботев: „Облечени в глезените си костюми, в много напудрените си фрази и изказвания от долу нагоре и от горе надолу сме изгубили себе си като българи и носители на този дух, който е бил в отците ни, в предците ни, готови да положат сърце и кръв в тази земя, от която сме излезли до последно.“

Снимки: БТА

Точно в 12.00 часа вой на сирените разчисти облаците и заглуши ежедневието за минута, за да покаже, че блян за свободата има, както при Христо Ботев преди 150 години.