От Италия тръгват сигналите за бомби в десетки училища

Сигнали за поставени взривни устройства наложиха евакуация на десетки училища в страната. Предполага се, че масовите фалшиви заплахи са част от координирана онлайн атака.

„Уведомявам ви, че вашата сграда е минирана. Ако сте получили това писмо, ви съветвам незабавно да избягате…“ - това съобщение получават на имейлите си десетки училища и детски градини в различни градове в страната. Част от тях са в област Благоевград.

Ивайло Златанов – началник на РУО – Благоевград: „Имаше и силно обезпокоени колеги директори. Имайки предвид, че в тези 30 образователни институции, в нито едно не е открито взривно устройство и директорите на училища са подписали протокол, декларация, че учебният процес продължава, без да има притеснения.“

Първият сигнал в Пловдив е около 8.00 ч., а последните малко преди 13.00 часа в детски градини в район „Западен“.

Теодора Начева – директор на детска градина „Светла“ – Пловдив: „Информирахме родителите, че имаме такъв вид заплаха в детската градина и по тяхна преценка, ако желаят, могат да дойдат да приберат децата по домовете си.“

В Математическата гимназия и ПГ по електротехника и детските градини „Русалка“, „Слънце“ и „Звездица“ в Русе също получават съобщението.

Калин Христов – учител по информатика в Математическа гимназия „Баба Тонка“: „Дойде полицията, дойде пожарната, казаха ни да се евакуираме. Горе-долу 30 минути бяхме в двора.“ „В момента вървят класните по математика и да се надяваме, че не си правят бъзик с това…“

Според вътрешния министър Иван Демерджиев сигналите са проследени до сайт, хостван в Италия.