Украинският външен министър: Москва губи на бойното поле, Путин има само една карта - терора

18 души загинаха при масирани руски удари в Украйна тази нощ. Над 100 са ранените. Москва атакува страната с над 650 дрона и над 70 ракети при едни от най-мащабните офанзиви от началото на войната. Украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че ако Украйна не е защитена, подобни атаки ще продължат. Той определи като абсолютно наложителна помощта на Съединените щати за доставка на ракети за системите „Пейтриът“. За Кремъл войната в Украйна е навлязла в нова фаза.

Киев осъмна под воя на сирените.

Олха Мудра, жителка на Киев: „Приклекнахме с дъщеря ми, опитахме се да я прикрием, но камък или отломка я удари и разкъса якето ѝ. Не можахме да разберем какво се случва — някакъв апокалипсис.“ Олеся Йевлакович, директор на клиника: „Русия не иска да прекрати войната и продължава да тероризира Украйна, да убива хората ни, да разрушава сградите ни.“

В надпревара с времето спасители издирваха оцелели под рухнала сграда в Днипро. Тежко пострада и Харков. Нощните удари показват, че руският президент има само една карта - терора, коментира външният министър Андрий Сибиха.

Андрий Сибиха, министър на външните работи на Украйна: „Москва губи на бойното поле. Никакъв брой ракети няма да промени това.“

Президентът Зеленски съобщи, че към месец май 40% от основния нефтопреработвателен капацитет на Русия е извън строя.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: „От януари до май тази година успяхме да нанесем удари по 15 руски рафинерии. Русия вече забрани износа на авиационно гориво и бензин и обмисля същата мярка и за дизела. За страна, която доскоро беше наричана ‘бензиностанция’, това е голяма загуба.“

Според Русия ударите тази нощ са били срещу военни обекти и са в отговор на атаката срещу общежитие в Луганск, при която загинаха 21 души.

Владимир Путин, президент на Русия: „Чрез съзнателното извършване на най-тежки престъпления срещу деца и младежи киевското ръководство реши да добави нов елемент в конфликта. Това е тяхно решение.“

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че мирният процес е на пауза, но това не означава прекъсване на контактите между Москва и Вашингтон.

Дмитрий Песков, говорител на Кремъл: „Контактите през съществуващите канали продължават редовно. Оставаме отворени за мирни преговори. Войната може да приключи още днес, говорили сме го многократно. Но за целта Зеленски трябва да нареди на въоръжените си сили да напуснат руските региони.“

Брюксел е готов да засили ролята си в дипломатическите усилия, но първо трябва да бъде постигнато примирие. Това е записано в проектодокумент за срещата на върха на 18 и 19 юни. Тогава евролидерите ще обсъждат и възможността за започване на преки преговори с Москва.