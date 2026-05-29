Армения пред избор - ще остане ли в Евразийския икономически съюз или ще работи за присъединяване към ЕС

В общо изявление лидерите на 4 държави от Евразийския икономически съюз призоваха Армения да реши на референдум оставането си в органицията или присъединяване към ЕС.



Премиерът на Армения Никол Пашинян не участва в завършилата в Астана среща на върха на Евразийския икономически съюз. Той се опитва да направи завой на Запад и публично критикува Москва.

35% от външната търговия на Армения е с Русия. Президентите на Русия, Беларус Казахстан и Киргизстан изтъкват, че евроинтеграцията на Ереван създава "значителни рискове за икономическата сигурност на Евразийския съюз".

Според текста членството на Армения ще бъде преразгледано на следващата среща на групата през декември. Миналата година Ереван прие закон, с който официално стартира процеса си на присъединяване към ЕС.