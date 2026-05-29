Убийството в Цалапица: Рангел Бизюрев получи 17 г. затвор
Прокуратурата протестира отказа за арест по делото за...
Румъния обяви руския консул в черноморския град Констанца...
Трима задържани след акция, свързана с дейността на...
Румен Радев: Европейската комисия ще започне процедура по...
НАТО с остра позиция след като руски дрон удари жилищна...
Втора жертва след пожара в хотел в Слънчев бряг
Руски дрон удари жилищна сграда в румънския град Галац
Учени създадоха влакна от лунна почва

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
Азия
Според изследователите влакната може да служат като арматура при изграждането на бъдещи лунни бази

наса публикува изумителни снимки земята луната снимки
Китайски изследователи са произвели влакна от лунна почва и са ги изпратили до космическата станция „Тянгун“ на борда на товарния кораб „Тянчжоу-10“ по-рано този месец, съобщи Синхуа.

Според изследователите влакната от лунна почва биха могли да бъдат вплитани в гъвкави конструктивни материали, които да повишават здравината на бетон, произведен от лунна почва, и да служат като арматура при изграждането на бъдещи лунни бази.

Очаква се експерименталните проби от влакна да бъдат подложени на изпитания в реална космическа среда, за да бъде проверена способността им да издържат на суровите условия в Космоса. Те ще бъдат поставени на външна платформа на космическия апарат, където ще бъдат изложени на вакуум, интензивна радиация и екстремни температурни колебания.

Фибрите от лунна почва са изготвени от изследователи от Колежа за космически материали и инженеринг на Университета Дунхуа в източния китайски град Шанхай. Те са загрели лунната почва до разтопено състояние, след което са я изтеглили под формата на фибри.

Химическият и минералният състав на лунната почва е сходен с този на базалта, който съдържа разнообразни елементи. Фибри, изработени от базалт, се използват широко в производството на високотехнологично оборудване.

Макар че не е трудно да се произведе симулирана лунна почва на основата на този състав, истинското предизвикателство е да бъде пресъздадена лунната среда на Земята.

През 2020 г. китайската мисия „Чан'ъ-5“ донесе проби от лунна почва. Оттогава изследователите са използвали 0,5 грама от нея за успешното производство на влакно с приблизителна дължина от три метра с дебелината на човешки косъм.

Предвид изключително високата цена на транспорта от Земята до Луната, изграждането на бъдещите лунни станции ще трябва да разчита на ресурси на място.

В момента производството на влакна от лунна почва е на етап проверка, като практическото им приложение все още е далеч, се посочва в материала.

„Ню Глен" на „Блу Ориджин" избухна при тест на стартовата площадка
Убийството в Цалапица: Рангел Бизюрев получи 17 г. затвор
