Учени създадоха влакна от лунна почва

Китайски изследователи са произвели влакна от лунна почва и са ги изпратили до космическата станция „Тянгун“ на борда на товарния кораб „Тянчжоу-10“ по-рано този месец, съобщи Синхуа.

Според изследователите влакната от лунна почва биха могли да бъдат вплитани в гъвкави конструктивни материали, които да повишават здравината на бетон, произведен от лунна почва, и да служат като арматура при изграждането на бъдещи лунни бази.

Очаква се експерименталните проби от влакна да бъдат подложени на изпитания в реална космическа среда, за да бъде проверена способността им да издържат на суровите условия в Космоса. Те ще бъдат поставени на външна платформа на космическия апарат, където ще бъдат изложени на вакуум, интензивна радиация и екстремни температурни колебания.

Фибрите от лунна почва са изготвени от изследователи от Колежа за космически материали и инженеринг на Университета Дунхуа в източния китайски град Шанхай. Те са загрели лунната почва до разтопено състояние, след което са я изтеглили под формата на фибри.

Химическият и минералният състав на лунната почва е сходен с този на базалта, който съдържа разнообразни елементи. Фибри, изработени от базалт, се използват широко в производството на високотехнологично оборудване.

Макар че не е трудно да се произведе симулирана лунна почва на основата на този състав, истинското предизвикателство е да бъде пресъздадена лунната среда на Земята.

През 2020 г. китайската мисия „Чан'ъ-5“ донесе проби от лунна почва. Оттогава изследователите са използвали 0,5 грама от нея за успешното производство на влакно с приблизителна дължина от три метра с дебелината на човешки косъм.

Предвид изключително високата цена на транспорта от Земята до Луната, изграждането на бъдещите лунни станции ще трябва да разчита на ресурси на място.

В момента производството на влакна от лунна почва е на етап проверка, като практическото им приложение все още е далеч, се посочва в материала.