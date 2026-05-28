Откриха над 1120 непознати видове в океана само през последната година

Някои са по-древни от динозаврите, но досега хората не подозираха за съществуването им

Учените се надпреварват с кличматичните промени, за да изследват световните океани. Над 1120 нови видове морски организми са открити само през последната година. Някои от тези същества живеят на 6 километра под повърхността на океана.

Някои са по-древни от динозаврите, но досега хората не подозираха за съществуването им. Към колекцията от морски видове вече са добавени - призрачна акула и неизвестни досега скариди. Във вулканични подводни планини в Япония учените откриха червеи, които живеят в "стъклени замъци".

Това са полупрозрачни гъби, образувани от силициев диоксид. Открит е и още един вид червей, който може да се окаже ключов за лечението на Алцхаймер. А на дълбочина 3600 метра в южната част на Атлантическия океан учените се натъкнали на месоядна гъба.

доктор Мишел Тейлър, научен ръководител на проекта "Преброяване в океана": "Досега са открити по-малко от 10 процента от морските видове. 90% остават неизвестни."

Тъжната истина е, че под въздействието на климатичните промени и човешката дейност, световният океан се променя твърде бързо.

Оливър Стийдс, директор на проекта "Преброяване в океана": "Всеки ден, всяка седмица, всяка година е от значение. Сега можем да направим промени, които ще са от огромно значение в бъдеще."

След откриването на нов вид, до описването му в научната литература обикновено минават над 13 години. Прекалено дълго време, през което някои видове завинаги изчезват от Земята.

#1120 вида #океан #преброяване #нови видове #откриване

