Валежи и гръмотевици в Североизточна България

В Североизточна България вече има райони с валежи и гръмотевици. В следобедните часове на много места в страната се очакват гръмотевични бури и проливни валежи. Предупреждение за значителни количества, мощна гръмотевична дейност и опасност от градушки е обявено в областите Габрово, Велико Търново, Търговище, Шумен, Бургас, Ямбол и Сливен.

В областите с жълт код в Северозападна и Югозападна България са възможни опасни пориви на вятъра със скорост до около 90 км/ч, но в цялата страна ще бъде много ветровито, със силен северозападен, в Източна България - североизточен вятър. Предстои и захлаждане, най-съществено в североизточните райони, където максималните ще бъдат не повече 23°-24°, в по-голямата част от страната - от 25° до 30°, в крайните югозападни райони. по Черноморието от 22° до 25°.

През нощта вятърът ще отслабне, а райони с валежи и гръмотевици ще има главно в източната половина от страната. Превалявания ще има там и в часовете преди обяд утре, но в по-голямата част от страната през целия ден ще бъде слънчево. Максималните температури още ще се понижат и ще бъдат от 20° до 27°, в София – около 23°. Вятърът навсякъде ще от северозапад, умерен.

И през почивните дни ще бъде предимно слънчево, но ще има и следобедни валежи, с по-голяма вероятност в планинските райони. Температурите ще се повишават, по-съществено в неделя. През първите дни от новата седмица ще преобладава слънчево време, но в часовете след обяд и до полунощ, отново ще има валежи, гръмотевици и условия за градушки, в понеделник на повече места в Западна България, във вторник – в Южна. Температурите ще останат без съществена промяна.