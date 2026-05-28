Нова размяна на удари между САЩ и Иран: Примирието в Близкия изток изглежда все по-крехко

САЩ и Иран си размениха нови удари тази сутрин - втората ескалация през последните три дни на фона на все по-малки надежди, че продължаващите преговори ще доведат до споразумение за прекратяване на конфликта. Пазарите на петрол реагираха веднага - цената на референтния сорт "Брент" се повиши с около 3%. Европейските борси също отвориха с леко понижение.

Примирието в Близкия изток е все по-крехко. САЩ нанесоха рано тази сутрин няколко по думите им "отбранителни" удара срещу Ислямската република. Свалени са 4 ирански дрона изстреляни срещу кораби в Ормузкия проток. Ударен е и команден център в пристанищния град Бандар Абас.

Иран потвърди, че е обстрелвал кораби опитващи се да преминат през протока без разрешение. В отговор на американската атака Иранската революционна гвардия каза, че е ударила американска база в региона, без да уточни къде. Кувейт съобщи, че е отразил атака с дронове и ракети, без да съобщи източника.

Снощи американският президент Доналд Тръмп не изключи подновяване на ударите срещу Ислямската република, въпреки че преговорите продължават.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Те преговарят на прага на ръба на силите си. Ще видим какво ще стане. Може би ще трябва да се върнем и да довършим нещата, може би не. Но в момента ми се струва, че просто искат да сключат сделка. Искат го. Не мисля, че имат друг избор."

САЩ наложиха санкции върху органа, сформиран от Иран в средата на април, за да контролира корабоплаването през Ормузкия проток. Тръмп заплаши Оман с военни действия, ако приеме схемата на Иран за създаване на механизъм за координация на контрола върху ключовия воден път.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Това са международни води. И Оман ще се държи точно като всички останали, иначе ще се наложи да ги взривим. Те разбират това и нещата ще бъдат наред."

Ескалация и на другия фронт на конфликта - в Ливан - където Израел продължава да ожесточава атаките си въпреки формалното примирие от 17 април. Израелската армия съобщи, че е ударила инфраструктура на шиитското въоръжено движение Хизбула в южния ливански град Тир след издадени предупреждения за евакуация на хората в района на града и околностите му. Съобщава се за един загинал ливански войник.