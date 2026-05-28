Министър Николай Найденов: Сарафов вече не е на върха на съдебната система

На 4 юни правосъдният министър ще се срещне с европейския главен прокурор Лаура Кьовеши

Министърът на правосъдието Николай Найденов съобщи, че на 4 юни ще се срещне с европейския главен прокурор Лаура Кьовеши. Той заяви, че не е поздравил Борислав Сарафов за подадената оставка и не би го направил извън официалната линия. Според него, Сарафов е трябвало да напусне цялата система.

„Всъщност, господин Сарафов може да напусне по всяко време. Има и решение на Конституционния съд в тази насока. По отношение на това дали би получил 20 заплати или не, това не е въпрос, който следва да бъде зададен към мен. Не министърът на правосъдието дава тези 20 заплати, а и говорим за хипотези.“

Министърът подчерта, че оставката сама по себе си не променя състоянието на прокуратурата.

„Всъщност обаче оставката е факт. Поне като директор на НСлС това действително е личен акт и аз не бих искал да го коментирам повече.“

Той допълни, че не приема тезата за „изненада“ от развоя на събитията и че институциите трябва да се ръководят от фактите.

„Не е работа на министъра да се изненадва приятно или неприятно. Всъщност трябва да отчетем фактите, а фактите са, че вече господин Сарафов не е на върха на съдебната система.“

По думите му всички последващи действия по случая вече са в рамките на институционални и съдебни процедури.

„Оттук нататък процедурата продължава и тя как ще приключи или ще продължи зависи от органите, които са овластени да решат този въпрос. Не бих искал да вкарвам повече политика в него, тъй като оттук нататък според мен е редно да се реши в съда.“

Министърът потвърди, че е подал жалба до Върховния административен съд и изрази очакване тя да бъде уважена, но подчерта ролята на съда като арбитър.

„Аз съм подписал жалба до Върховния административен съд с убеждението, че той ще се произнесе съобразно моите аргументи.“

Той допълни, че според него мотивите за дисциплинарно производство са достатъчно ясни и трябва да бъдат разгледани по същество.

Министърът съобщи, че е планирана среща с главния прокурор на ЕС Лаура Кьовеши:

„Да, срещата е уговорена за 4 юни в офиса на госпожа Кьовеши и всъщност искам да обсъдя цялостния процес по избор на настоящата процедура за българския делегиран европейски прокурор.“

