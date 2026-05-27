Премиерът Румен Радев с коментар от Париж за оставката на Сарафов и "незаконния град" край Варна

Елиана Димитрова
Премиерът коментира темата Сарафов от Париж, малко преди срещата си с президента Макрон. Радев каза, че оставката е първа и важна стъпка за цялостното оздравяване на съдебната ни система. Премиерът коментира и друга гореща тема - "незаконния град" край Варна като припомни, че още преди година е подал сигнал към ДАНС за групировката КУБ, издадена е била заповед за изгонването от България на украинския гражданин Олег Невзоров, но след това изпълняващият функцията председател на ДАНС Деньо Денев е отменил собствената си заповед. Въпросът, според премиера, е кой е имал интерес и с каква цел е направено.

Премиерът приветства факта, че Сарафов се е вслушал в призивите на правителството и е подал оставка.

Румен Радев, министър-председател: "Мога да кажа, че това е едва началото на процесите на оздравяване на съдебната система. Едно начало, което обществото ни очаква отдавна. И този процес беше блокиран по чисто политически причини до момента. И след изборите, виждате, и след встъпване в сила на новото правителство всичко това ще се задвижи много, много по-бързо… Това е първа и много важна стъпка, не трябва да гледаме на оставката на Сарафов като на изолиран факт, тук говорим за всеобхватен подход за оздравяване,цялостно на съдебната система."

Радев обвърза темата Сарафов с "незаконния град" край Варна.

Румен Радев, министър-председател: "Това не е само незаконно строителство, а тук се вързани много процеси, насочени срещу националната сигурност на страната. Защо го казвам това нещо? Защото преди година именно от Варна в качеството си на президент аз повдигнах публично пред вашите медии проблемът защо на украинският гражданин, който е отгоре на групировката КУБ ДАНС издаде постоянна административна мярка тоест той беше изгонен от България и само две седмици по-късно шефът на ДАНС отмени собствената си заповед."

Това е прецедент в историята на службата, каза Радев и попита защо и под чие давление се е случило след като регионалната служба на ДАНС е подала солидни аргументи.

Румен Радев, министър-председател: "Вие нали не вярвате, че изпълняващият функциите председател на ДАНС сам е взел такова решение? Много ясно зададох въпроса - кой, защо,с каква цел, с какъв интерес? Отправих и питане към ДАНС, но нямаше отговор от нито една институция, нямаше реакция от медиите по-нататъшна, това просто потъна. Ето, година по-късно ние се сблъскваме с много широка и разгърната дейност."

Радев се закани да направи всичко възможно, за да се разбере кои фактори са накарали ръководството на ДАНС да отмени заповедта. Има предположения кой стои зад всичко това, но ще се направят проверки.

