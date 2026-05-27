Прокурорската колегия на ВСС освободи Сарафов като директор на НСлС

Прокурорската колегия на ВСС освободи Борислав Сарафов като директор на Националната следствена служба и заместник главен прокурор. Сарафов беше преназначен за следовател в Националното следствие. Тази сутрин бившият и.ф. главен прокурор подаде оставка от ръководните длъжности в Съдебната власт.

Малко след като стана ясно, че Сарафов е подал оставка, той е разпространил свое заявление в Българската телеграфна агенция, в което казва, че разбира необходимостта от реформи, но смятат, че промените могат да бъдат постигнати чрез професионален диалог, а не чрез извънредни законодателни способи. Казва, че след дълги години на ръководни административни позиции, смята, че е настъпил момента в който да се оттегли и така поиска от прокурорската колегия да бъде предназначен като следовател в националното следствие, т.е. той остава на работа в съдебната власт.

Прокурорската колегия казаха, че са изненадани от решението на Сарафов, тъй като той не е споделял такива намерения пред тях и също от българската телеграфна агенция са разбрали мотивите му, преназначиха го за следовател, заради което обясняха, че той няма да получи обезщетение за напускането на ръководните постове.

Огнян Дамянов, член на ВСС, прокурорска колегия: "Г-н Сарафов е освободен от длъжността директор на НСлС и преназначен на длъжността следовател в НСлС. В този случай магистратът не получава обезщетение. Към настоящият момент на второ място срещу г-н Сарафов няма образувано дисциплинарно производство, а по искане на служебния министър, което беше препотвърдено и към настоящия министър на правосъдието, беше поискано да му бъде наложено наказание освобождаване от директор на НСлС, което стана днес с неговата оставка. И на трето място през 2017 г. КС обяви за противоконституционна норма, която забранява лица, срещу които има образувано дисциплинарно производство да напускат съдебната система."

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет не назначи изпълняващите функциите ръководител на Националната следствена служба, като ще изчака изпълняващия функцията главен прокурор Ваня Стефанова да направи това предложение, най-вероятно на заседание през следващата седмица.

Днес също така стана ясно, че правосъдният министър Николай Найденов е обжалвал пред Върховния административен съд отказа на прокурорската колегия да се образува дисциплинарно производство срещу Борислав Сарафов, искане, което беше внесен още от служебния правосъдният министър. Сега последен думата ще има Върховния административен съд.

