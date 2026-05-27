БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Вдигат минималните пенсии със 7,8% от 1 юли
Чете се за: 01:07 мин.
Сарафов подаде оставка като шеф на Националното следствие
Чете се за: 03:07 мин.
След бедствието в "Елените": Как изглежда...
Чете се за: 06:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Прокурорската колегия на ВСС освободи Сарафов като директор на НСлС

Иво Никодимов от Иво Никодимов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Запази
прокурорската колегия всс освободи сарафов директор нслс
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Слушай новината

Прокурорската колегия на ВСС освободи Борислав Сарафов като директор на Националната следствена служба и заместник главен прокурор. Сарафов беше преназначен за следовател в Националното следствие. Тази сутрин бившият и.ф. главен прокурор подаде оставка от ръководните длъжности в Съдебната власт.

Малко след като стана ясно, че Сарафов е подал оставка, той е разпространил свое заявление в Българската телеграфна агенция, в което казва, че разбира необходимостта от реформи, но смятат, че промените могат да бъдат постигнати чрез професионален диалог, а не чрез извънредни законодателни способи. Казва, че след дълги години на ръководни административни позиции, смята, че е настъпил момента в който да се оттегли и така поиска от прокурорската колегия да бъде предназначен като следовател в националното следствие, т.е. той остава на работа в съдебната власт.

Прокурорската колегия казаха, че са изненадани от решението на Сарафов, тъй като той не е споделял такива намерения пред тях и също от българската телеграфна агенция са разбрали мотивите му, преназначиха го за следовател, заради което обясняха, че той няма да получи обезщетение за напускането на ръководните постове.

Огнян Дамянов, член на ВСС, прокурорска колегия: "Г-н Сарафов е освободен от длъжността директор на НСлС и преназначен на длъжността следовател в НСлС. В този случай магистратът не получава обезщетение. Към настоящият момент на второ място срещу г-н Сарафов няма образувано дисциплинарно производство, а по искане на служебния министър, което беше препотвърдено и към настоящия министър на правосъдието, беше поискано да му бъде наложено наказание освобождаване от директор на НСлС, което стана днес с неговата оставка. И на трето място през 2017 г. КС обяви за противоконституционна норма, която забранява лица, срещу които има образувано дисциплинарно производство да напускат съдебната система."

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет не назначи изпълняващите функциите ръководител на Националната следствена служба, като ще изчака изпълняващия функцията главен прокурор Ваня Стефанова да направи това предложение, най-вероятно на заседание през следващата седмица.

Днес също така стана ясно, че правосъдният министър Николай Найденов е обжалвал пред Върховния административен съд отказа на прокурорската колегия да се образува дисциплинарно производство срещу Борислав Сарафов, искане, което беше внесен още от служебния правосъдният министър. Сега последен думата ще има Върховния административен съд.

Вижте повече в прякото включване на Иво Никодимов.

# Борислав Сарафов #прокурорска колегия към ВСС #НСлС #ВСС

Последвайте ни

ТОП 24

Откриха тялото на издирвания след наводненията край Севлиево мъж
1
Откриха тялото на издирвания след наводненията край Севлиево мъж
"Невиждана гледка" – какво разкри полицията за трагедията в Благоевград?
2
"Невиждана гледка" – какво разкри полицията за...
Заседава кризисният щаб в Габрово - ще отменят ли бедственото положение?
3
Заседава кризисният щаб в Габрово - ще отменят ли бедственото...
Русия настоя Чехия незабавно да освободи митрополита на Руската православна църква Иларион
4
Русия настоя Чехия незабавно да освободи митрополита на Руската...
Нови правила срещу пластмасата: ЕС въвежда ограниченията от август
5
Нови правила срещу пластмасата: ЕС въвежда ограниченията от август
След потопа: Само 5 пострадали домакинства в Дряново може да получат помощ от държавата
6
След потопа: Само 5 пострадали домакинства в Дряново може да...

Най-четени

Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с песните
1
Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с...
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
2
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа,...
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
3
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са версиите на разследващите?
4
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са...
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след потоп във Велико Търново
5
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след...
24 май е обявен за „Ден на българското културно наследство“ в Лас Вегас
6
24 май е обявен за „Ден на българското културно...

Още от: Сигурност и правосъдие

Съдът решава дали да остави в ареста обвиняемия за трагедията в Благоевград
Съдът решава дали да остави в ареста обвиняемия за трагедията в Благоевград
Сарафов подаде оставка като шеф на Националното следствие Сарафов подаде оставка като шеф на Националното следствие
Чете се за: 03:07 мин.
Гонката в Бургас: Шофьорът на нелегални мигранти се оказа без книжка Гонката в Бургас: Шофьорът на нелегални мигранти се оказа без книжка
Чете се за: 03:00 мин.
Трагедията в Благоевград: Прокуратурата ще иска "задържане под стража" на обвинения 20-годишен студент Трагедията в Благоевград: Прокуратурата ще иска "задържане под стража" на обвинения 20-годишен студент
Чете се за: 00:50 мин.
След ареста на прокурорския син Васил Михайлов: Вътрешният министър обеща уволнения и наказания в МВР След ареста на прокурорския син Васил Михайлов: Вътрешният министър обеща уволнения и наказания в МВР
Чете се за: 05:10 мин.
"Невиждана гледка" – какво разкри полицията за трагедията в Благоевград? "Невиждана гледка" – какво разкри полицията за трагедията в Благоевград?
9697
Чете се за: 04:52 мин.

Водещи новини

Парламентът ограничи правомощията на особения управител на "Лукойл Нефтохим България"
Парламентът ограничи правомощията на особения управител на...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Сарафов подаде оставка като шеф на Националното следствие Сарафов подаде оставка като шеф на Националното следствие
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Вдигат минималните пенсии със 7,8% от 1 юли Вдигат минималните пенсии със 7,8% от 1 юли
Чете се за: 01:07 мин.
Общество
"Няма спокойствие, удрят ден и нощ": Израел с нови удари срещу Газа и Ливан "Няма спокойствие, удрят ден и нощ": Израел с нови удари срещу Газа и Ливан
Чете се за: 03:07 мин.
По света
РЗИ: Водата в Севлиево все още не е годна за пиене след наводненията
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
НС обсъжда увеличение на минималните пенсии от 1 юли и промени в...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
След бедствието в "Елените": Как изглежда курортът 8...
Чете се за: 06:55 мин.
У нас
Поредни температурни рекорди: Продължава горещата вълна в Западна...
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ