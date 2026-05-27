Съдът решава дали да остави в ареста обвиняемия за трагедията в Благоевград. При инцидента загина 16-годишно момиче, а 17-годишно момче е с тежки травми в "Пирогов".

Окован в белезници, малко преди 12.00 ч. в съдебна зала беше доведен 20-годишният студент, задържан във връзка с трагедията.

Младежът беше задържан в неадекватно състояние в ранните часове на 24 май в апартамент в квартал „Струмско“, където се разиграва трагедията.

Срещу него е повдигнато обвинение за умишлено убийство на 16-годишното момиче, което падна от петия етаж. Разследването е в посока на това дали студентът, под въздействието на наркотици, е блъснал момичето през прозореца, както и каква е съпричастността му към падането на младежа, който и към момента се бори за живота си. На първите разпити студентът е казал, че не си спомня нищо.

Според събраната информация четирима младежи са били на парти, на което е имало и наркотици. От полицията казаха, че става дума за LSD, като в апартамента са намерени и канабис, амфетамини и райски газ. Част от наркотиците били поръчани по интернет.

Полицаите описаха гледката в жилището като потресаваща.

Във връзка с трагедията днес от 17:30 часа е планирано провеждането на среща на обществения посредник на Благоевград с представители на отговорните институции, включително полиция, училищни директори и представители на общината.

