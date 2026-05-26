След наводнението: Годна ли е водата за пиене в Севлиево?

Наводнението в Севлиево взе жертва. Тялото на 55-годишния мъж, който беше в неизвестност след пороите в района, беше открито днес при издирвателна акция. От институциите съобщиха, че към момента няма данни за други пострадали хора. Екипи на полицията и пожарната продължават работа по отводняване, обезопасяване и оказване на помощ на засегнатите домакинства. Възстановено е водоподаването.

Ремонтните дейности по откъснатите 87 метра от довеждащия водопровод към Севлиево са приключили снощи. Специалистите започнали поетапно да пускат водата по 16-километровото трасе, за да се минимизира рискът от нова авария.

Шаонде Алиева: "Водата дойде снощи късно и Днеска имаме вода достатъчно да си изчистим дома и сме доволни, засега, че поне имаме вода, ако нямаме друго. Нищо не остана от покъщнината, но благодарни сме, че имаме днеска водичка."

В няколко села в района обаче и до късния следобед чешмите останаха сухи.

Мика Методиева: "Да не казвам, вземам от тука, от тука вземам капки там. Добре де, ама пет дена не съм прала, не съм се къпала. Като няма вода – зор. Само кога дъжд да завали, се слагаме каците навсякъде да има и съм самичка, няма. Природата каквото ти е дала, туй ще е." Радостина Асенова: "Четвърти-пети ден не може да си мием дрехите, да перем, да се къпем. На работа ходим, децата на училище, мръсотия."

От местното ВиК обясняват, че е необходимо известно време, тъй като водата се подава с ниска скорост

инж. Владимир Василев – управител ВиК – Севлиево: "Водата трябва да навлезе и да да излезе въздуха. Всички села, които се захранват от този водопровод и град Севлиево са изцяло празни и е необходимо технологично време за за да се напълни мрежата и да достигне до всеки потребител."

Министърът на екологията коментира в предаването "Още от деня", че водата ще стигне до всички до края на деня. А качеството ѝ се следи от отговорните институции.

Росица Карамфилова-Благова, министър на околната среда и водите: "Министерство на здравеопазването и РИОСВ правят непрекъснати проверки, за да се гарантира, че питейната вода е годна за пиене."

Екоминистърът допълни, че язовирите в страната са пълни над 80%, с 20 на 100 повече спрямо миналата година.