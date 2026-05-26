Министър Росица Карамфилова: Утре ще бъде проверено състоянието на язовир „Александър Стамболийски“

Количествата на река Янтра при село Каранци са достигнали максимално водно количество с период на повторение веднъж на 10 години

„Басейнова дирекция“ и НЕК ще проверят състоянието на язовир „Александър Стамболийски“, съобщи министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова в студиото на „Денят започва“. Тя допълни, че язовирът, който е едно от съоръженията под контрола на ведомството, е пълен на 100% и продължава да се изпуска, тъй като трябва да достигне обем от 195 млн. куб. метра вода.

Росица Карамфилова, министър на околната среда и водите: " Днес имах среща с министър Петрова, министъра на енергетиката, тъй като "Александър Стамболийски" е под управление на НЕК. И утре "Басейнова дирекция", съвместно с Министерство на енергетиката ще направят една комплексна проверка, именно как се управлява и язовир "Александър Стамболийски". Дали се изпълняват дадените условия в графика, дали се изпълняват условията по разрешително по закона за водите, като разбира се Министерството на енергетиката ще направи проверка относно техническото състояние на язовира."

Росица Карамфилова изтъкна, че за бедствието, което порази Северна България основна роля има природата:

Росица Карамфилова, министър на околната среда и водите: "Буквално говоря на 23-ти, когато се случи бедствието, водните количества на реките в басейна са над праговете, като за реките Вит при село Биволаре, Осъм при град Троян, Ловеч и Янтра, при градовете Габрово и Велико Търново са преминали с жълтия праг за внимание, което отговаря на максимално количество, което е в период на повторение веднъж на две години. А забележете! Количествата на река Янтра при село Каранци са достигнали максимално водно количество с период на повторение веднъж на 10 години. Говорим за сериозно количество вода."

Карамфилова посочи, че през нощта на 29 май се очаква повишение във водосбора на реките Осъм, Янтра и Русенски Лом, но няма опасност от наводнения.

Росица Карамфилова, министър на околната среда и водите: "Искам да акцентирам, че 52-та комплексни значими язовира в страната, които се управляват от Министерство на околната среда и водите, имаме над 80% запълване, като включително за някои от тях вече преливат, а имаме такива, които са над 90%. При мен имам справка, която показва всъщност сравнението към 26 май 2025 година спрямо днешна дата акцента е върху язовирите, които водоснабдяват от тези 52 азовира. С 20% имаме по-добра запълваемост. И това безспорно е добра новина, предвид предстоящия летен сезон."

Министърът изтъкна, че е започвала проверка във ведомството за това колко са трайно незаетите щатни бройки, има ли такива позиции, за които никога не е имало интерес, както и детайлен функционален анализ относно натоварването. В рамките на следващата седмица се очаква министър Карамфилова да представи екипа и приоритети си.

