"Мирише на сяра и не отваряме прозорците": Недоволство в Големо село заради ТЕЦ "Бобов дол"

Недоволство на жителите на Големо село, които от години страдат от системно замърсяване на въздуха заради ТЕЦ "Бобов дол". Официалните данни за миналата година на двете станции, които мерят нивата на серен диоксид в селото, показаха замърсяване над допустимите стойности. Доклад на Greenpeace посочва, че замърсяването е в пъти по-високо.

Преди дни от Greenpeace публикуваха доклад, в който посочват, че са направили независимо измерване, което е установило, че замърсяването със серен диоксид е от 6 до 18 пъти по-високо от официалните данни, които са публикувани и които хората следят, за да знаят как да реагират заради мръсния въздух – дали да излизат, дали да не излизат. Тази сутрин жители на Големо село се събраха на символичен протест.

- Не си отваряме прозорците на домовете, защото всичката прах е вътре в дома. Вечер мирише много на сяра. През нощта става от ръцете, отива на гърлото. - Ние искаме чист въздух. Може ли ние да не дишаме? Камо ли животните…

Десислава Микова от Greenpeace обясни методологията на изследването и посочи сериозни разлики с официалните данни:

"Проучването, което проведохме, е организирано чрез сертифицирана лаборатория във Великобритания, която е подготвила метода за изследване. Тръбите, които сме използвали, са утвърден метод за изследване на замърсяването със серен диоксид в продължителни периоди – няколко седмици или няколко месеца."

По думите ѝ изследването е проведено в рамките на четири месеца:

"Всеки месец сме сменяли тези тръби. Когато направихме сравнението, използвахме данните от автоматичната станция, разположена тук преди година. Тя измерва по различен начин – средночасови данни. Дифузионните тръби показват между 9 и 18 пъти по-високо замърсяване, отколкото е засякла станцията в Големо село. Трябва да призная, че аз самата бях изключително изненадана от тези данни, тъй като тази станция за 8 месеца е засекла 25 превишения на средночасовата норма за серен диоксид, при позволение на годишна база 24."

От страна на централата коментар направи инж. Елка Зарева, която постави под съмнение начина на изследване:

"Току-що много внимателно чух дамата от Greenpeace, че са направили това изследване, за което ние сега чуваме. Изпратили сме ви две писма с изискани документи. До колкото разбрах, едното писмо е получено. Но това, което сега разказахте, в това писмо аз лично не го видях.

От ТЕЦ-а настояват за яснота относно методите:

"Това са дифузионни тръби, монтирани на 4-5 см. Може би трябва да получим целия доклад, за да можем да кажем какво измерва нашата станция и какво измерва тяхната тръбичка. Техният метод трябва да бъде ясно описан – къде е поставен, как е поставен, как е изследвана пробата."

От централата заявяват, че обектът няма да бъде спиран, но ще се предприемат мерки за подобрение:

"ТЕЦ "Бобов дол" няма как да бъде затворен. Ще положим всички усилия да не допускаме такива превишения. Тази година се провежда мащабен ремонт и се надяваме да решим проблема.

Оттам обясняват и причините за видимия дим:

"Когато разпалваме блок, по комплексно разрешително, ние разпалваме на мазут."

Напрежението между местните жители, екологичните организации и оператора на ТЕЦ "Бобов дол" остава високо. От една страна стоят официалните измервания, от друга – независим доклад, който показва многократно по-високи стойности на замърсяване.

