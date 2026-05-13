Цените на плодовете и зеленчуците в Русе спадат - близки са до миналогодишните, но в евро

Цените на плодовете и зеленчуците в Русе отчитат спад спрямо преди месец, но остават на нива, сравними с миналата година, отчитат търговци на кооперативния пазар.

Управителят на кооперативния пазар Кунчо Кунчев коментира, че понижението е сезонно и е свързано с по-голямото предлагане на родна продукция.

„Действително, имаме спад на цените от преди месец, както казахте. Това е нормално обаче за сезона. Повечето родни производители започват вече да имат повече продукция. Когато има по-високо предлагане, естествено, че цените падат“, обясни Кунчев.

Той допълни, че цените са близки до миналогодишните, но вече в евро.

„За съжаление, цените са като цифри еднакви с миналата година, но в евро вече. В момента, както казахме, преди месец доматите бяха 5 евро, сега са паднали на около 3 евро. 3 лева бяха миналата година по това време, което също не е много добре. Като цяло вече родното производство започна много да залива пазарите и борсите за плодове и зеленчуци. Това спомогна да спаднат малко цените.“

Той коментира и меркиите за овладяване на ситуацията.

„Като идея е добре, въпросът е вече като изпълнение как ще го приложат на практика в една пазарна среда е малко трудно. Трябва тези понятия да имат точни критерии, например пазарна цена или справедлива цена. Има нужда държавата да се пребори с господстващото положение на някои фирми, вносители или производители на хранителни стоки.“

