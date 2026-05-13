Цените на плодовете и зеленчуците в Русе спадат - близки са до миналогодишните, но в евро

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Пламенка Тонева
Снимка: илюстративна
Цените на плодовете и зеленчуците в Русе отчитат спад спрямо преди месец, но остават на нива, сравними с миналата година, отчитат търговци на кооперативния пазар.

Управителят на кооперативния пазар Кунчо Кунчев коментира, че понижението е сезонно и е свързано с по-голямото предлагане на родна продукция.

„Действително, имаме спад на цените от преди месец, както казахте. Това е нормално обаче за сезона. Повечето родни производители започват вече да имат повече продукция. Когато има по-високо предлагане, естествено, че цените падат“, обясни Кунчев.

Той допълни, че цените са близки до миналогодишните, но вече в евро.

„За съжаление, цените са като цифри еднакви с миналата година, но в евро вече. В момента, както казахме, преди месец доматите бяха 5 евро, сега са паднали на около 3 евро. 3 лева бяха миналата година по това време, което също не е много добре. Като цяло вече родното производство започна много да залива пазарите и борсите за плодове и зеленчуци. Това спомогна да спаднат малко цените.“

Той коментира и меркиите за овладяване на ситуацията.

„Като идея е добре, въпросът е вече като изпълнение как ще го приложат на практика в една пазарна среда е малко трудно. Трябва тези понятия да имат точни критерии, например пазарна цена или справедлива цена. Има нужда държавата да се пребори с господстващото положение на някои фирми, вносители или производители на хранителни стоки.“

Вижте повече в прякото включванен а Пламента Тонева.

#цени плодове и зеленчуци #зеленчукови борси #кооперативен пазар #Русе

Градушка с големина на мандарина удари Трявна (СНИМКИ и ВИДЕО)
Градушка с големина на мандарина удари Трявна (СНИМКИ и ВИДЕО)
Застудяване, силен вятър и валежи през следващите дни
Застудяване, силен вятър и валежи през следващите дни
Вижте кои държави отиват на финала на "Евровизия"
Вижте кои държави отиват на финала на "Евровизия"
Доц. Ася Панджерова подаде оставка като заместник-министър на образованието и науката
Доц. Ася Панджерова подаде оставка като заместник-министър на...
100-процентно повишение на цените на доматите, краставиците и салатите отчитат на борсата край село Първенец
100-процентно повишение на цените на доматите, краставиците и...
Довечера е първият полуфинал на „Евровизия 2026"
Довечера е първият полуфинал на „Евровизия 2026“

Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на литургия на български език в българския храм "Св. Георги"
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на...
Втора етапна победа за Пол Мание
Втора етапна победа за Пол Мание
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието и науката в кабинета "Радев"
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието...
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и нормални цени на пазара
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и...
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в България
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в...

Недостигът на шофьори в автобусния транспорта се задълбочава
След градушката с големина на яйце в Трявна: Какви са щетите?
Разследват причините за тежката катастрофа между автобус и камион на АМ „Хемус"
След градушката в Трявна: Започва описването на щетите
Деца станаха лекари за ден в Детската болница в Бургас
Градушка удари Бургаско
След градушката с големина на яйце в Трявна: Какви са щетите?
На първо четене: Депутатите гласуват мерките срещу високите цени
Надежда Йорданова, ДБ: Това, което се прави със Закона за съдебната власт, е първа стъпка
Първият полуфинал на "Евровизия": 10 държави се класираха напред
Първо редовно заседание на кабинета "Радев":...
Доналд Тръмп в Китай: Предстои ключова среща със Си Дзинпин
Разследват причините за тежката катастрофа между автобус и камион...
По-малко райони с валежи в сряда, жълт код за опасно ветровито време
