Разследват причините за тежката катастрофа между автобус и камион на АМ „Хемус“

Продължава разследването на тежката катастрофа между автобус и камион на АМ "Хемус", в посока София. При инцидента загина един човек, а други 16 пострадаха.

Шестима от тях остават за лечение в различни столични болници. 69-годишна жена е настанена в тежко състояние в болница „Света Анна“. Там се лекуват още двама мъже. Други двама са настанени във ВМА.

По непотвърдена информация до тежката катастрофа се стига след като камионът е спрял в аварийната лента, а шофьорът на автобуса е заспал и се е блъснал в него.

Двамата шофьори имат общо близо 80 нарушения на пътя и на двамата книжката е отнемана. Шофьорът на влекача е с положителна проба за амфетамин и метамфетамин.