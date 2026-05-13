По-малко райони с валежи в сряда, жълт код за опасно ветровито време

В по-голямата част от страната ще бъде много ветровито. В Северна България и западната част от Горнотракийската низина ще духа временно силен вятър от запад-северозапад. Облачността ще е променлива. След обяд над южните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има условия за градушки. Минималните температури ще бъдат между 7° и 15°, в София – около 8°, а максималните – между 15° и 23°, в София – около 16°.

По Черноморието облачността ще е променлива. След обяд над южното крайбрежие ще се развива купеста и купесто-дъждовна и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 18° и 20°. Температурата на морската вода е 15° - 16°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

И в планините облачността ще е променлива. След обяд над Рило-Родопската област, Странджа и Сакар ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици, над 1800 метра валежите ще са от сняг. Ще духа силен и бурен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра – около 2°.

В четвъртък вятърът ще отслабне и ще се ориентира от изток-североизток. Облачността ще е променлива, по-често значителна. Краткотрайни валежи ще има на места в източните и южните райони, в Югозападна България ще има и гръмотевична дейност. Минималните температури в повечето райони ще бъдат между 4° и 9°, а максималните - между 16° и 21°.

До края на седмицата въздушната маса ще е неустойчива. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има следобедни валежи с гръмотевични бури. Ще има и градушки. През почивните дни, с преминаването на средиземноморски циклон, се повишава вероятността за интензивни и значителни по количество валежи. В петък и събота дневните температури слабо ще се повишат, но в неделя отново ще се понижат и максималните ще бъдат между 15° и 20°.