Дискусия в СЕМ за правилната употреба на българския език в медиите

Съветът за електронни медии организира среща с представители на медиите и академичната общност, посветена на правилната употреба на българския език в електронните медии в навечерието на 24 май. Посочени бяха най-честите грешки и възможностите за съдействие от страна на медийния регулатор.

Целта на срещата е да има диалог и сътрудничество между медиите и регулатора, изтъкна председателят на СЕМ.

Габриела Наплатанова - председател на СЕМ: "Ние бихме желали да сме полезни, тъй като имаме самочувствието на нация, създала азбука и писменост, която се използва от 300 милиона души в света, и е редно наистина да бъдем отговорни към употребата на българския език. Книжовният език има норми, които трябва да се спазват и да се припомнят."

Според езиковедите най-проблемни са правоговорът, пунктоацията и чуждиците. Над 800 примера са събрали те за последните години.

проф. Владислав Миланов - Факултет по славянски филологии към СУ: "Това, с което ние можем да бъдем полезни на тази инициатива е това, че ние ще продължим със студентите да записваме журналистическа реч. Ще продължим по определени критерии да наблюдаваме речевото поведение като се опитваме да разширяваме критериите, по които наблюдаваме българските журналисти."

Милена Милотинова - генерален директор на БНТ: "Това, което предложих на тази дискусия е да се направи един преглед на факултетите по журналистика, или на дисциплините по журналистика в различните български университети и да се види дали там има такива дисциплини по правоговор, защото младите хора идват от университетите в медиите и е по-добре и ще бъде улеснение за всички нас, ако те имат тази стабилна основа. Ние, разбира се, в БНТ Академия обучаваме млади хора, обръщаме и ще обръщаме още по-голямо внимание на използване на българския език."

Въпреки че от СЕМ беше отчетено, че БНТ държи високо ниво на езикова култура, обществената телевизия ще инициира работни срещи между най-изтъкнатите езиковеди в България и журналистите както от ефира, така и от интернет платформите ѝ.

Автор: Яна Тодорова, стажант-репортер