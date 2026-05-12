"Доходите ни са смешни": Недостиг на 22 000 медицински сестри у нас

Альоша Шаламанов от Альоша Шаламанов
Чете се за: 02:52 мин.
Общество
Тревожни данни в Международния ден на сестринството. Медицинските сестри у нас продължават да намаляват. В страната са необходими около 50 000 сестри, а професията реално практикуват около 28 000. Половината от работещите са в предпенсионна и пенсионна възраст.

Валентина Пенева е медицинска сестра в ИСУЛ от 33 години. Избрала професията, защото ѝ давала възможности да се развива и да се грижи за семейството, но с времето ситуацията се променила.

Валентина Пенева, старша мед. сестра в УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ": "Нашата професия вече е доста неатрактивна. Много млади хора завършват професията и след това не пожелават да работят в болница. Доходите ни са смешни."

За да компенсират ниските заплати повечето сестри са принудени да работят на няколко места.

Валентина Пенева, старша мед. сестра в УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ": "Работих до преди няколко месеца на две места, което значи излизах сутрин в 6.30 часа и се прибирах вечер към 20:00 часа. Ние работим много, но се работи за сметка на качеството на обслужване на пациентите."

Въпреки трудностите не иска да сменя професията си.

Валентина Пенева, старша мед. сестра в УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ": "Това е нещото, което обичам да правя. Правя го с любов. Имахме един пациент, който ми написа стихотворения - бях млада сестра и това стихотворение още го пазя. И може би това е едно от нещата, които няма да забравя."

При необходими 20 в гастроентерологията на ИСУЛ работят само 10 сестри. В цялата болница недостигат около 70.

Катя Димова - главна мед. сестра на УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ": "Обикновено младите търсят нещо по-леко и дори с дипломи започват да работят нещо друго, където е по-добро заплащането."

Диана Георгиева - председател на БАПЗГ: "По-голямата част от медицинските сестри са в пенсионна възраст, което също е предпоставка за срив на здравната система в много кратки срокове. Много разчитаме, че най-накрая новата власт ще разбере, че и сме необходими."

Министърът на здравеопазването започва срещи със съсловието, за да набележат стъпки за подобряване на условията на труд. А на празника най-добрите медицински сестри, лаборанти и рехабилитатори в ИСУЛ получиха признание от колегите си.

