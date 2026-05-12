Илияна Йотова връчи Почетния знак на президента за заслуги в областа на културата и образованието

Президентът Илияна Йотова връчи Почетния знак за заслуги в областта на културата и образованието.

По повод 150-годишнината от рождението на Кръстьо Сарафов, отличие получи Театралната академия, която носи неговото име.

Пианистката проф. Борислава Танева, майсторът на словото Георги Константинов, почетният консул на Италия в Пловдив Джузепе де Франческо и поетът Тенко Тенев получиха почетен знак за утвърждаване и развитие на българската култура.

Илияна Йотова - президент на Република България: "В един свят, който всеки ден поднася за съжаление конфликти, вашата роля е изключително голяма, на българските интелектуалци, хората, които допринасят за развитие на българската духовност и култура."

Георги Константинов - поет: "В кървави мигове Бог ни забравяше, книгата винаги сила ни даваше. Тъй сме надвивали тъмно безродие с вас, брате Кириле, брате Методие."

