Барселона отпразнува 29-ата си титла по улиците на каталунската столица

Барселона отпразнува 29-ата си шампионска титла на Испания по улиците на каталунската столица. Начело с треньора Ханзи Флик каталунците бяха върху открит автобус и поздравиха хилядите си фенове.

Най-колоритни по време на фиестата бяха поляците Роберт Левандовски и Войчех Шчесни, като двамата пушиха пури и ядоха сладолед, а след това показаха и танцови умения върху открития автобус.

Вниманието грабна и младата звезда Ламин Ямал, който първо показва тениска, с която благодари на Господ, че не е „мадридист“, а след това дълго време развяваше и палестинското знаме над хилядите привърженици покрай себе си. Празненствата завършиха на новия стадион „Камп Ноу“.