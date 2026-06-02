Арина Сабаленка отново привлече вниманието с чувство за хумор и добро настроение

По време на интервю на „Ролан Гарос“ Арина Сабаленка отново привлече вниманието със своето чувство за хумор и добро настроение.

Във видео, разпространено онлайн, световната номер едно в тениса започва да танцува спонтанно пред камерите, което предизвика усмивки сред присъстващите и бързо събра хиляди реакции онлайн.

Кадрите станаха хит сред феновете, които коментират, че Сабаленка показва колко спокойна и уверена се чувства в Париж докато продължава участието си в турнира. Тенисистката е известна не само със силната си игра, но и с емоционалното и непринудено поведение извън корта.