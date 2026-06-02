След броени дни започва световното по футбол

Световното първенство по футбол започва на 11 юни и ще бъде най-мащабното в историята. Турнирът ще се проведе в три държави – САЩ, Канада и Мексико, а финалът е на 19 юли.

За пръв път ще участват 48 национални отбора, разпределени в 12 групи, като общият брой на мачовете ще бъде рекордните 104. Сред фаворитите за титлата отново са действащият световен шампион Аржентина, както и традиционните сили Бразилия, Франция, Испания и Германия.

Бразилия представи своя отбор със специален клип в социалните мрежи.