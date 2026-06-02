Важен успех за опазването на дивата природа в Мароко: В зоопарк се роди бразилски тапир

В зоопарка Айн Себаа се роди бразилски тапир на 16 май. Това е важен успех за опазването на дивата природа в Мароко. Малкото е здраво и е под постоянно наблюдение от ветеринарни специалисти.

Бразилският тапир е най-големият сухоземен бозайник, който се среща естествено в Южна Америка. Въпреки че играе ключова роля за поддържането на горските екосистеми чрез разпространението на семена, числеността на вида намалява заради загубата на местообитания, обезлесяването, лова и разширяването на човешката дейност. Поради това видът е определен като уязвим в естествената си среда.