Фестивал на розовата супа във Вилнюс

Вилнюс е домакин на четвъртото издание на фестивала на розовата супа. Събитието е посветено на традиционната литовска студена супа от цвекло, популярна през лятото.

Супата се приготвя от кефир, варено цвекло, пресни краставици, копър и твърдо сварени яйца. Поднася се добре охладена и обикновено се сервира с горещи варени картофи.

Довиле Александравичене, организатор на фестивала: „Както всяка година има маратон, в който сервитьори се състезават, докато носят чиния с розова супа. Победител е този, който финишира пръв, без да разлее супата. Ще има състезание по ядене на розова супа, конкурс за най-добър костюм и 10 км пешеходен преход през различни части на града.“

Посетителите са насърчени да се облекат в розово. Ресторантите на града предлагат както традиционни, така и модерни варианти на супата, включително растителни алтернативи, коктейли с цвекло и десерти като сладолед от кефир.

Розовата тема обхваща и градските забележителности. Мостовете на Вилнюс и комините на топлоелектрическата централа са осветени в розово през целия уикенд, а централната жп гара е украсена със специална фестивална декорация.