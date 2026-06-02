Започна записването за лятната програма „Витоша на децата“

Столична община стартира записването за второто издание на лятната програма „Витоша на децата“. Инициативата дава възможност на най-малките софиянци да прекарат част от ваканцията си сред природата с игри, спорт и образователни занимания.

Кандидатстването вече се извършва през специалния сайт vitoshanadecata.com, където родителите могат да разгледат различните програми, дати и възможности за дневни лагери или такива с нощувка.

Началото на кампанията съвпада символично с Международния ден на детето – 1 юни.