Новините 02.06.2026 г.

Акценти за деня:
У НАС
Отбелязваме Деня на Ботев и загиналите за свободата на България
150 години след гибелта на Христо Ботев България отдава почит на поета-революционер и неговите четници. Кулминацията на честването днес е във Врачанския Балкан, на връх Околчица – мястото, което се е превърнало в символ на саможертвата в името на свободата.
Стотици се качиха на връх Околчица, за да отдадат почит на Ботев и на загиналите за свободата на родината
Век и половина по-късно делото на Христо Ботев продължава да вдъхновява поколения българи със своята смелост, саможертва и безкомпромисна вяра в свободата.
Започна записването за лятната програма „Витоша на децата“
Столична община стартира записването за второто издание на лятната програма „Витоша на децата“. Инициативата дава възможност на най-малките софиянци да прекарат част от ваканцията си сред природата с игри, спорт и образователни занимания.
Нова стрийт фитнес площадка в столичния Южен парк II
Нова стрийт фитнес площадка беше открита в Южен парк II в София. По време на събитието кметът на столицата Васил Терзиев заяви, че проектът е пример как активни граждани и общината могат да работят заедно в полза на града.
Супергерои се спуснаха от покрива на столична болница, за да зарадват малките пациенти
Батман, Спайдърмен, Капитан Америка, принцеси, миньони и други герои се спуснаха от покрива на столична болница, за да зарадват малки пациенти, които посрещнаха Деня на детето в клиниката по педиатрия.
СВЯТ
Фестивал на розовата супа във Вилнюс
Вилнюс е домакин на четвъртото издание на фестивала на розовата супа. Събитието е посветено на традиционната литовска студена супа от цвекло, популярна през лятото.
Важен успех за опазването на дивата природа в Мароко: В зоопарк се роди бразилски тапир
В зоопарка Айн Себаа се роди бразилски тапир на 16 май. Това е важен успех за опазването на дивата природа в Мароко. Малкото е здраво и е под постоянно наблюдение от ветеринарни специалисти.
СПОРТ
След броени дни започва световното по футбол
Световното първенство по футбол започва на 11 юни и ще бъде най-мащабното в историята. Турнирът ще се проведе в три държави – САЩ, Канада и Мексико, а финалът е на 19 юли.
Арина Сабаленка отново привлече вниманието с чувство за хумор и добро настроение
По време на интервю на „Ролан Гарос“ Арина Сабаленка отново привлече вниманието със своето чувство за хумор и добро настроение. Във видео, разпространено онлайн, световната номер едно в тениса започва да танцува спонтанно пред камерите, което предизвика усмивки сред присъстващите и бързо събра хиляди реакции онлайн.
Над 300 деца участваха в „София велошоу“ на Деня на детето
Над 300 деца участваха в тазгодишното издание на „София велошоу“ в Западния парк, посветено на Международния ден на детето. 318 млади колоездачи премериха сили в четири възрастови групи.
В Бургас се проведе Националното състезание за водородни автомобили Horizon Grand Prix
Националното състезание за водородни автомобили Horizon Grand Prix 2026 в Бургас събра 15 отбора от цялата страна, които конструираха и тестваха водородни колички в мащаб 1:10.