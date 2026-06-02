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Новините 02.06.2026 г.

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Акценти за деня:

У НАС

Отбелязваме Деня на Ботев и загиналите за свободата на България

150 години след гибелта на Христо Ботев България отдава почит на поета-революционер и неговите четници. Кулминацията на честването днес е във Врачанския Балкан, на връх Околчица – мястото, което се е превърнало в символ на саможертвата в името на свободата.

Стотици се качиха на връх Околчица, за да отдадат почит на Ботев и на загиналите за свободата на родината

Век и половина по-късно делото на Христо Ботев продължава да вдъхновява поколения българи със своята смелост, саможертва и безкомпромисна вяра в свободата.

Започна записването за лятната програма „Витоша на децата“

Столична община стартира записването за второто издание на лятната програма „Витоша на децата“. Инициативата дава възможност на най-малките софиянци да прекарат част от ваканцията си сред природата с игри, спорт и образователни занимания.

Нова стрийт фитнес площадка в столичния Южен парк II

Нова стрийт фитнес площадка беше открита в Южен парк II в София. По време на събитието кметът на столицата Васил Терзиев заяви, че проектът е пример как активни граждани и общината могат да работят заедно в полза на града.

Супергерои се спуснаха от покрива на столична болница, за да зарадват малките пациенти

Батман, Спайдърмен, Капитан Америка, принцеси, миньони и други герои се спуснаха от покрива на столична болница, за да зарадват малки пациенти, които посрещнаха Деня на детето в клиниката по педиатрия.

СВЯТ

Фестивал на розовата супа във Вилнюс

Вилнюс е домакин на четвъртото издание на фестивала на розовата супа. Събитието е посветено на традиционната литовска студена супа от цвекло, популярна през лятото.

Важен успех за опазването на дивата природа в Мароко: В зоопарк се роди бразилски тапир

В зоопарка Айн Себаа се роди бразилски тапир на 16 май. Това е важен успех за опазването на дивата природа в Мароко. Малкото е здраво и е под постоянно наблюдение от ветеринарни специалисти.

СПОРТ

След броени дни започва световното по футбол

Световното първенство по футбол започва на 11 юни и ще бъде най-мащабното в историята. Турнирът ще се проведе в три държави – САЩ, Канада и Мексико, а финалът е на 19 юли.

Арина Сабаленка отново привлече вниманието с чувство за хумор и добро настроение

По време на интервю на „Ролан Гарос“ Арина Сабаленка отново привлече вниманието със своето чувство за хумор и добро настроение. Във видео, разпространено онлайн, световната номер едно в тениса започва да танцува спонтанно пред камерите, което предизвика усмивки сред присъстващите и бързо събра хиляди реакции онлайн.

Над 300 деца участваха в „София велошоу“ на Деня на детето

Над 300 деца участваха в тазгодишното издание на „София велошоу“ в Западния парк, посветено на Международния ден на детето. 318 млади колоездачи премериха сили в четири възрастови групи.

В Бургас се проведе Националното състезание за водородни автомобили Horizon Grand Prix

Националното състезание за водородни автомобили Horizon Grand Prix 2026 в Бургас събра 15 отбора от цялата страна, които конструираха и тестваха водородни колички в мащаб 1:10.

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