Поклон пред Ботев и загиналите за свободата: Церемонии в цялата страна в деня на признателност

Сред венци, цветя и минути на мълчание София се преклони пред паметта на Христо Ботев. Пред неговия паметник в Борисовата градина признателни поколения сведоха глави пред делото на поета-революционер и хилядите знайни и незнайни герои, отдали живота си за свободата на България.

Калофер отбеляза преклонението пред Ботев с митинг-поклонение. За първи път днес в Националния музей „Христо Ботев“ в Калофер беше представена и уникална фотография на единственото дете на Ботев – Иванка. Снимката, съхранявана досега в частна колекция, носи личен автограф.

д-р Емил Кабаиванов, кмет на Община Карлово: "Важното за нас е Ботев с неговите идеи, с неговата саможертва, с неговите стихове, проза да живее вечно в нашето съзнание."

На площада в Русе и чужденци посрещнаха сирените и отдаването на почит към Ботев и знайни и незнайни герои.

"Много е трудно да се намерят герои като тези, които са били преди 100 - 150 години в днешно време, също така имаме нужда от такива герои сега, днес, защото историята създава герои."



"Мисля, че е от огромно значение това събитие да бъде отбелязано. Нашата образователна система не ни дава достатъчно знания по темата, така че това посещение и разговорите за България и вашата история са изключително важни."

Сирените спряха за поклон пред паметта на Христо Ботев и варненци.

