БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Резултатите от първо класиране за първи клас в училищата...
Чете се за: 01:52 мин.
Цените на тока и парното скачат от 1 юли – вижте...
Чете се за: 03:52 мин.
Апелативният прокурор на Пловдив Тихомир Стоев за БНТ: Не...
Чете се за: 02:35 мин.
Сигнали за бомби в училища и детски градини в няколко...
Чете се за: 01:52 мин.
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Чете се за: 03:07 мин.
Дъг Холдър е номиниран за посланик на САЩ в България
Чете се за: 00:47 мин.
Днес ще бъде тествана системата BG-ALERT
Чете се за: 00:20 мин.
Жълт код за проливни валежи, гръмотевични бури и опасност...
Чете се за: 01:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Поклон пред Ботев и загиналите за свободата: Церемонии в цялата страна в деня на признателност

Алекс Христов от Алекс Христов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Запази
Поклон пред Ботев и загиналите за свободата: Церемонии в цялата страна в деня на признателност
Снимка: БТА
Слушай новината

Сред венци, цветя и минути на мълчание София се преклони пред паметта на Христо Ботев. Пред неговия паметник в Борисовата градина признателни поколения сведоха глави пред делото на поета-революционер и хилядите знайни и незнайни герои, отдали живота си за свободата на България.

Калофер отбеляза преклонението пред Ботев с митинг-поклонение. За първи път днес в Националния музей „Христо Ботев“ в Калофер беше представена и уникална фотография на единственото дете на Ботев – Иванка. Снимката, съхранявана досега в частна колекция, носи личен автограф.

д-р Емил Кабаиванов, кмет на Община Карлово: "Важното за нас е Ботев с неговите идеи, с неговата саможертва, с неговите стихове, проза да живее вечно в нашето съзнание."

На площада в Русе и чужденци посрещнаха сирените и отдаването на почит към Ботев и знайни и незнайни герои.

"Много е трудно да се намерят герои като тези, които са били преди 100 - 150 години в днешно време, също така имаме нужда от такива герои сега, днес, защото историята създава герои."

"Мисля, че е от огромно значение това събитие да бъде отбелязано. Нашата образователна система не ни дава достатъчно знания по темата, така че това посещение и разговорите за България и вашата история са изключително важни."

Сирените спряха за поклон пред паметта на Христо Ботев и варненци.

Каква беше атмосферата в страната в деня за почит - вижте повече във видеото

#2 юни - Денят на Ботев #Христо Ботев

Последвайте ни

ТОП 24

Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
1
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при катастрофа на Северната тангента в София
2
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при...
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
3
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
4
БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
Гледайте четвъртфиналите на европейското първенство по минифутбол пряко по БНТ 3
5
Гледайте четвъртфиналите на европейското първенство по минифутбол...
Прокурорският син Васил Михайлов с три нарушения в затвора в Бобов дол
6
Прокурорският син Васил Михайлов с три нарушения в затвора в Бобов дол

Най-четени

Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
1
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
2
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при катастрофа на Северната тангента в София
3
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при...
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа не върши работа в счупена система
4
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа...
Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов заради данни, че е подпомагал укриването на сина си
5
Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов...
През 2023 г. само за месец са издадени трите удостоверения за търпимост за незаконния строеж край Варна
6
През 2023 г. само за месец са издадени трите удостоверения за...

Още от: Общество

Спомен за Любен Дилов - син, оставил следа с острото си перо и неповторимото си чувство за хумор
Спомен за Любен Дилов - син, оставил следа с острото си перо и неповторимото си чувство за хумор
От Италия тръгват сигналите за бомби в десетки училища От Италия тръгват сигналите за бомби в десетки училища
Чете се за: 02:05 мин.
Стотици българи изкачиха връх Околчица, за да отдадат почит на Ботев и на загиналите за свободата на родината Стотици българи изкачиха връх Околчица, за да отдадат почит на Ботев и на загиналите за свободата на родината
Чете се за: 02:45 мин.
Резултатите от първо класиране за първи клас в училищата в София са публикувани Резултатите от първо класиране за първи клас в училищата в София са публикувани
Чете се за: 01:52 мин.
Президентът Йотова: Във всеки свой образ Любен Дилов-син търсеше смисъла отвъд очевидното Президентът Йотова: Във всеки свой образ Любен Дилов-син търсеше смисъла отвъд очевидното
Чете се за: 01:07 мин.
Актьори от Народния театър изпълниха 20-минутен рецитал в памет на Христо Ботев (СНИМКИ и ВИДЕО) Актьори от Народния театър изпълниха 20-минутен рецитал в памет на Христо Ботев (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 01:30 мин.

Водещи новини

Стотици българи изкачиха връх Околчица, за да отдадат почит на Ботев и на загиналите за свободата на родината
Стотици българи изкачиха връх Околчица, за да отдадат почит на...
Чете се за: 02:45 мин.
Общество
Вицепремиерът Пеканов: За майчинството няма да има съкращаване на срока Вицепремиерът Пеканов: За майчинството няма да има съкращаване на срока
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Резултатите от първо класиране за първи клас в училищата в София са публикувани Резултатите от първо класиране за първи клас в училищата в София са публикувани
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Украинският външен министър: Москва губи на бойното поле, Путин има само една карта - терора Украинският външен министър: Москва губи на бойното поле, Путин има само една карта - терора
Чете се за: 03:47 мин.
По света
Цените на тока и парното скачат от 1 юли – вижте къде и с колко
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
От "Прогресивна България" оттеглиха предложението си за...
Чете се за: 04:20 мин.
Финанси
Задържаха стотици дози фентанил при акция в София, арестуван е и...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Застрашените 211 братя и сестри: Говорят деца, заченати от донор с...
Чете се за: 03:57 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ