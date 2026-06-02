Архивите разказват: Турските власти са знаели, че Христо Ботев подготвя чета

Неизвестни досега документи от османските архиви показват, че турските власти са знаели, че Христо Ботев е подготвял чета. Шпионски доклад дори предупреждава и къде ще следи четата. Въпреки това, превземането на кораба „Радецки“ е едно от най-перфектно изпълнените революционни планове с невероятен отзвук в цяла Европа.

Преминаването на четите на Ботев и Таньо Войвода изисква толкова интензивна и мащабна подготовка във Влашко, че трудно е могла да мине незабелязано.

Проф. Вера Бонева – история на българското възраждане, УниБИТ: "Раздвижването на емиграцията в навечерието и по време на Априлското въстание е много голямо. Там се готвят и още няколко доброволчески чети, които буквално следващия месец, през юни - се включват във войната. И разбира се, секретните служби на Османската империя си вършат работата. Наши колеги извлякоха от нашите османо-турски документи, непреведен до тогава, шпионски доклад от 16 май, че се готви да премине чета при Оряхово."

Информацията е пратена съвсем навреме, но видинският паша издал заповедите си ден, след като четата на Ботев стъпва на Козлодуйския бряг. Но и преди това турските шпиони са подавали регулярно информация за въоръжаването на бунтовници, под ръководството на "един даскал Христо от Ловеч, едър на ръст, с полу руса брада".

"БНТ: Подценили ли са тази подготовка или твърде дръзко им се е сторило?

Проф. Вера Бонева – история на българското възраждане, УниБИТ: Сторило им се е твърде късно, защото основните огнища на въстанието през този период и в Средногорието, и в Родопите, и в Търновския край вече са затихнали."

Но и решението на Ботев да завладее парахода на австрийската редовна линия между Виена и Сулина е твърде дързък. Завладяването на „Радецки“ обаче е щяло да отекне надалеч и е трябвало гениален план, изпълнен перфектно.

Проф. Вера Бонева – история на българското възраждане, УниБИТ: "Основно Ботев е бил драматургът на целия този грандиозен спектакъл с изработването на всичките детайли, с разпределението на ролите, с момента, в който ще се спре, как ще се отнасят към обикновените пътници, към екипажа, към капитана, кога ще се облекат, кога ще извадят оръжието. Подготвени са писма, телеграми, хора, които говорят на немски език с капитана, за да преговарят. Документите са преведени на френски език, за да бъдат разпространени, да бъдат представени и на екипажа, и на европейските вестници, „Journal du Jeune“ или „République Française“."

Изпратените телеграми до медиите имат едно послание – 200 души българи отиват да подпомогнат въстаналия български народ, който води борба за човешка свобода и народни правдини, и ние очакваме подкрепата на свободолюбивите европейски народи.

Проф. Вера Бонева – история на българското възраждане, УниБИТ: "И двете чети са последният отзвук и то толкова решителен, ярък и безусловен на Априлското въстание, че оставят огромна следа. Половината от материалите в европейския печат по това време, посветени на Априлското въстание, са за аферата „Радецки“, както я наричат."

Успяват да спечелят на своя страна дори капитана на „Радецки“, който, като вижда клетвата на четниците на козлодуйския бряг, казва: „Тези българи, ако и да са малко и още неизвестни, трябва да станат една силна нация.“