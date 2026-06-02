"Не съм доволен от присъдата, той уби цялото ни семейство!": 8 години затвор за шофьора, помел баща на три деца

Карина Караньотова
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
8 години лишаване от свобода и 10 години без право на управление на МПС получи 19-годишният Валентин Асенов, който след употреба на наркотици помете и уби човек с АТВ в София. Софийският градски съд го призна за виновен.

По-малко от година след трагичния инцидент, при който загина 37-годишният баща на три деца Асен Димитров, убиецът му – 19-годишният Валентин Асенов, получи 8 години затвор и 10 години без книжка. В кръвта на младежа беше открита марихуана. Въпреки това, съдът отхвърли обвинението за евентуален умисъл.

След катастрофата Асен се бори за живота си, но няколко дни по-късно издъхва в болница. Шофьорът Марио е тежко ранен.

Мария Кабалакова, прокурор: „Съдът оправда подсъдимия по повдигнатото му обвинение за умишлено причинено ПТП. Вместо това беше осъден за същото деяние, но по непредпазливост, за което законът предвижда различна санкция.

БНТ: Ще протестирате ли?

– Да."

И двете страни по делото ще обжалват. Близките на Валентин отказаха коментар.

„Няма да ме питаш нищо, бе! Това е несправедливо, стига си снимала!“

Сокол Недков, адвокат на Валентин Асенов: „Наказанието, което следва да му се наложи, трябва да е близко до минималното, което се предвижда в закона – около 5 години, заради изключителния принос на водача на АТВ-то към престъплението.“

Георги Димитров, баща на загиналия Асен: „Не съм доволен от присъдата, той уби цялото ни семейство!“

Петър Дамянов, адвокат на семейството на Асен: „Умисълът е доказан в производството. Първо, че е употребявал наркотици и е управлявал МПС. Всички доказателства сочат, че умишлено е причинил това.“

Валентин беше наказан и с глоба от близо 5000 евро, плюс обезщетения по 1500 евро за близките на загиналия.

