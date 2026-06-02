БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Апелативният прокурор на Пловдив Тихомир Стоев за БНТ: Не...
Чете се за: 02:35 мин.
Сигнали за бомби в училища и детски градини в няколко...
Чете се за: 01:52 мин.
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Чете се за: 03:07 мин.
Дъг Холдър е номиниран за посланик на САЩ в България
Чете се за: 00:47 мин.
Днес ще бъде тествана системата BG-ALERT
Чете се за: 00:20 мин.
Жълт код за проливни валежи, гръмотевични бури и опасност...
Чете се за: 01:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Апелативният прокурор на Пловдив Тихомир Стоев за БНТ: Не съм оказвал неправомерен натиск върху никого

Иво Никодимов от Иво Никодимов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Запази
апелативният прокурор пловдив тихомир стоев бнт съм оказвал неправомерен натиск никого
Снимка: Апелативна прокуратура – Пловдив
Слушай новината

Апелативният прокурор на Пловдив Тихомир Стоев изпрати до "По света и у нас" своя позиция по повод участието в предаването "Интервюто" на правосъдния министър Николай Найденов.

Ето и текстът на цялата позиция:

Във връзка с публично оповестена информация за подаден сигнал срещу мен от служител на МВР и направени по този повод изявления, заявявам следното:

Вече 30 години работя в съдебната система и през цялата си професионална кариера съм изпълнявал задълженията си в съответствие със закона, принципите на независимост, обективност и професионална етика. Никога не съм си позволявал да упражнявам неправомерен натиск, принуда или друго незаконосъобразно въздействие спрямо когото и да било.

В качеството си на прокурор и административен ръководител винаги съм поддържал професионални отношения и добро институционално взаимодействие с органите на Министерството на вътрешните работи. Това сътрудничество е необходимо за ефективното изпълнение на законовите правомощия на двете институции в интерес на обществото и върховенството на закона. В този контекст съм провеждал множество служебни срещи с представители на МВР, свързани с координация и организация на съвместната работа.

Категорично заявявам, че не съм оказвал неправомерен натиск върху никого.

Уважавам компетентността на институциите, на които е възложена проверката по сигнала, и ще съдействам изцяло за нейното обективно и всестранно изясняване. До приключването ѝ няма да коментирам конкретни факти и обстоятелства по случая.

Считам, че всяко твърдение следва да бъде проверено по установения от закона ред и оценявано въз основа на обективно установените факти.

Изразявам и загриженост от обстоятелството, че в рамките на кратък период от време бяха отправени публични обвинения и към други прокурори от района на Апелативна прокуратура – Пловдив. Надявам се всички поставени въпроси да получат своя институционален отговор по законоустановения ред, така че магистратите да могат спокойно, независимо и отговорно да изпълняват своите служебни задължения.

#Тихомир Стоев #Апелативният прокурор на Пловдив #апелативен прокурор

Последвайте ни

ТОП 24

Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
1
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Гледайте европейското първенство по минифутбол по БНТ 3
2
Гледайте европейското първенство по минифутбол по БНТ 3
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при катастрофа на Северната тангента в София
3
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при...
И.ф. главен прокурор Ваня Стефанова с коментар за БНТ относно сигнала срещу апелативния прокурор на Пловдив
4
И.ф. главен прокурор Ваня Стефанова с коментар за БНТ относно...
Казусът с незаконния град край Варна: Собствениците се готвят за протест, с който да защитят имотите си
5
Казусът с незаконния град край Варна: Собствениците се готвят за...
Директорът на общинската дирекция по сигурността във Варна е временно отстранен заради случая „Баба Алино“
6
Директорът на общинската дирекция по сигурността във Варна е...

Най-четени

14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
1
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа не върши работа в счупена система
2
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа...
Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов заради данни, че е подпомагал укриването на сина си
3
Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов...
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
4
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
През 2023 г. само за месец са издадени трите удостоверения за търпимост за незаконния строеж край Варна
5
През 2023 г. само за месец са издадени трите удостоверения за...
Празнуваме Петдесетница - рождения ден на църквата
6
Празнуваме Петдесетница - рождения ден на църквата

Още от: Сигурност и правосъдие

Заловиха стотици дози фентанил при акция в София, арестуван е и дилърът "Гугутката"
Заловиха стотици дози фентанил при акция в София, арестуван е и дилърът "Гугутката"
Проверяват сигнал за неправомерно поведение спрямо полицаи на зам. окръжния прокурор на Кърджали Проверяват сигнал за неправомерно поведение спрямо полицаи на зам. окръжния прокурор на Кърджали
Чете се за: 00:55 мин.
Установени са всички собственици на имоти в местността Баба Алино Установени са всички собственици на имоти в местността Баба Алино
Чете се за: 00:40 мин.
Прокурорският син Васил Михайлов с три нарушения в затвора в Бобов дол Прокурорският син Васил Михайлов с три нарушения в затвора в Бобов дол
Чете се за: 01:00 мин.
Дете избяга от дома си заради забрана да използва социална мрежа Дете избяга от дома си заради забрана да използва социална мрежа
Чете се за: 02:05 мин.
Аферата „Незаконен град“: Кой е Олег Невзоров и какво се знае за бизнеса му? Аферата „Незаконен град“: Кой е Олег Невзоров и какво се знае за бизнеса му?
Чете се за: 03:25 мин.

Водещи новини

Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Почит към героите: България се прекланя пред подвига на Ботев и неговата чета Почит към героите: България се прекланя пред подвига на Ботев и неговата чета
Чете се за: 02:30 мин.
Общество
Апелативният прокурор на Пловдив Тихомир Стоев за БНТ: Не съм оказвал неправомерен натиск върху никого Апелативният прокурор на Пловдив Тихомир Стоев за БНТ: Не съм оказвал неправомерен натиск върху никого
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Прокурорският син Васил Михайлов с три нарушения в затвора в Бобов дол Прокурорският син Васил Михайлов с три нарушения в затвора в Бобов дол
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Заловиха стотици дози фентанил при акция в София, арестуван е и...
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Евростат: Инфлацията в България и еврозоната е рекордна за...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Установени са всички собственици на имоти в местността Баба Алино
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Десетки загинали и стотици ранени след масирана руска атака срещу...
Чете се за: 02:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ