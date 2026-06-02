Апелативният прокурор на Пловдив Тихомир Стоев за БНТ: Не съм оказвал неправомерен натиск върху никого

Апелативният прокурор на Пловдив Тихомир Стоев изпрати до "По света и у нас" своя позиция по повод участието в предаването "Интервюто" на правосъдния министър Николай Найденов.

Във връзка с публично оповестена информация за подаден сигнал срещу мен от служител на МВР и направени по този повод изявления, заявявам следното:

Вече 30 години работя в съдебната система и през цялата си професионална кариера съм изпълнявал задълженията си в съответствие със закона, принципите на независимост, обективност и професионална етика. Никога не съм си позволявал да упражнявам неправомерен натиск, принуда или друго незаконосъобразно въздействие спрямо когото и да било.

В качеството си на прокурор и административен ръководител винаги съм поддържал професионални отношения и добро институционално взаимодействие с органите на Министерството на вътрешните работи. Това сътрудничество е необходимо за ефективното изпълнение на законовите правомощия на двете институции в интерес на обществото и върховенството на закона. В този контекст съм провеждал множество служебни срещи с представители на МВР, свързани с координация и организация на съвместната работа.

Категорично заявявам, че не съм оказвал неправомерен натиск върху никого.

Уважавам компетентността на институциите, на които е възложена проверката по сигнала, и ще съдействам изцяло за нейното обективно и всестранно изясняване. До приключването ѝ няма да коментирам конкретни факти и обстоятелства по случая.

Считам, че всяко твърдение следва да бъде проверено по установения от закона ред и оценявано въз основа на обективно установените факти.

Изразявам и загриженост от обстоятелството, че в рамките на кратък период от време бяха отправени публични обвинения и към други прокурори от района на Апелативна прокуратура – Пловдив. Надявам се всички поставени въпроси да получат своя институционален отговор по законоустановения ред, така че магистратите да могат спокойно, независимо и отговорно да изпълняват своите служебни задължения.