Евростат: Инфлацията в България и еврозоната е рекордна за последните 32 месеца

Инфлацията в еврозоната достига 3,2 на сто през май на годишна основа, което е максимум за показателя от септември 2023 г., сочат най-новите предварителни данни на Евростат за динамиката на потребителските цени в еврозоната. През април потребителските цени в страните от еврозоната се покачиха с 3 на сто.

Отнесено към предходния месец, през май инфлацията във валутната зона е 0,1 на сто.

В България потребителските цени през миналия месец нарастват с 6,3 на сто, според хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ). Това е най-големият темп на растеж на потребителските цени у нас от септември 2023 г., сочи справка в база данните на Евростат.

Страните от еврозоната с най-голяма годишна инфлация през май са България, Литва (5,1 на сто) и Гърция (5 на сто), а с най-ниски стойности са Малта (2,1 на сто), Германия (2,7 на сто) и Франция (2,8 на сто).

Месечната инфлация в България възлиза на 0,3 на сто, отчита европейската статистическа агенция. През април годишната инфлация в България се покачи рязко до 6 на сто, а месечната – до 1,8 на сто, според Евростат.

Националният статистически институт (НСИ) съобщи вчера, че индексът на потребителските цени (ИПЦ) в България се е увеличил с 7 на сто на годишна база през май, както и с 0,2 на сто спрямо предходния месец.