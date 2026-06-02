Фискалният съвет отчита рекорден бюджетен дефицит към май 2026 г.

Министерството на финансите публикува статистическата информация за изпълнението на държавния бюджет към април 2026 г., както и предварителни оценки за основните бюджетни показатели към май 2026 г.

Предвид необичайната ситуация на действие на удължителен бюджет, Фискалният съвет представя сравнителен анализ на бюджетното изпълнение и динамиката на основните фискални показатели.

Според публикуваните данни натрупаният бюджетен дефицит към края на май 2026 г. възлиза на 2,5 млрд. евро, което представлява 2,0% от брутния вътрешен продукт (БВП). Това е най-високата стойност за последните 20 години (от 2007 г. насам).

Само през месец май бюджетният дефицит е 0,74 млрд. евро, или 0,6% от БВП - също най-високата стойност за последните 20 години (от 2007 г. насам).