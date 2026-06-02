8 години затвор получи шофьора, помел баща на три деца в София

8 години лишаване от свобода получи 19-годишният Валентин Асенов, който помете и уби човек с АТВ в София.

Съдът го призна за виновен за това, че на 14 юли 2025 г. е нарушил правилата за движение и е блъснал АТВ-то, в което се е возил убития баща на три деца Асен Димитров и рани шофьора Марио.

Съдът реши, че извършеното деяние е по непредпазливост и отхвърли обвиненията за включен умисъл.

Наказан е и с 10 години лишаване от управление на МПС, както и глоба от близо 5000 евро плюс обезщетения на близките на загиналия по 1500 евро и за четиримата частни обвинители.

Защитата на Валентин ще обжалва и ще настоява за по-лека присъда. Адвокатите на семейството на загиналия пък ще настояват за по-строго наказание.

От прокуратурата казаха за БНТ, че също обмислят да протестират присъдата.