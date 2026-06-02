Установени са всички собственици на имоти в местността Баба Алино, както и нотариалните актове и нотариусите, издали документите, удостоверяващи собствеността върху тях. Това съобщи правосъдният министър Николай Найденов.

По думите му цялата събрана документация вече е предадена на разследващите органи.

Предстои и пълна проверка в Службата по вписванията във Варна, която ще бъде извършена от Инспектората към Министерството на правосъдието.