Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син

Почина депутатът Любен Дилов-син. Това съобщи в профила си във Фейсбук лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

"Сбогом, Любо Дилов! Загубих приятел, ярка личност, талантлив писател и човек с изключително чувство за хумор и гражданска позиция. Изказвам своите най-искрени съболезнования на семейството, близките, приятелите и всички, които го уважаваха и обичаха", пише Борисов.

Любен Любенов Дилов е писател, журналист, политик, продуцент, сценарист и телевизионен водещ, роден на 19 ноември 1964 г. в София. Син е на писателя-фантаст Любен Дилов (1927 - 2008). Завършва 32-ра гимназия в столицата и Факултета по журналистика на Софийския университет "Св. Климент Охридски" със специалност "Печатни медии".

Депутат е в 40-ото, 45-ото, 46-ото, 47-ото, 48-ото, 49-ото, 50-ото и 51-вото Народно събрание. Като народен представител е активен член на Комисията по туризъм и на Комисията по култура и медии. Избран е за народен представител и в 52-рия парламент, но не успява да положи клетва.

Дилов е български писател-сатирик, сценарист на телевизионни и кинопродукции, автор и продуцент на различни медийни проекти, журналист, политик, се посочва на интернет страницата на движение "Гергьовден", на което е почетен председател.

Работи като редактор в няколко печатни издания като вестник "Поглед", списание "Литературна академия" и др.

Любен Дилов-син е сред създателите и идеолозите на телевизионните предавания - "Ку-ку" (1990-1994 г.), "Каналето" (1995-2004 г.), "Хъшове" (1998-2000 г.), "Шоуто на Слави" (2000-2003 г.). Създател и главен редактор е на сатиричния ежедневник вестник "Ку-ку" и първото ежедневното частно национално радиопредаване - "Славата на Слави".

Любен Дилов-син: "- Политиката е...? - Кална баня, полезна е за общественото здраве, но е кална баня. - Има ли смисъл? - Винаги има смисъл. - Пише ти се за…? - Пише ми се детска приказка. - Ще се оправим ли? - Вън от съмнение. - Срещата, за която мечтаеш? - Много бих си поговорил с Борхес, но испанския ми е колкото да извикам "оле", когато ме подгони бик."

Поклон пред паметта му!