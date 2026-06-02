БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Апелативният прокурор на Пловдив Тихомир Стоев за БНТ: Не...
Чете се за: 02:35 мин.
Сигнали за бомби в училища и детски градини в няколко...
Чете се за: 01:52 мин.
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Чете се за: 03:07 мин.
Дъг Холдър е номиниран за посланик на САЩ в България
Чете се за: 00:47 мин.
Днес ще бъде тествана системата BG-ALERT
Чете се за: 00:20 мин.
Жълт код за проливни валежи, гръмотевични бури и опасност...
Чете се за: 01:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
29834
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Запази

Това съобщи в профила си във Фейсбук лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов

Снимка: БТА/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Почина депутатът Любен Дилов-син. Това съобщи в профила си във Фейсбук лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

"Сбогом, Любо Дилов! Загубих приятел, ярка личност, талантлив писател и човек с изключително чувство за хумор и гражданска позиция. Изказвам своите най-искрени съболезнования на семейството, близките, приятелите и всички, които го уважаваха и обичаха", пише Борисов.

Любен Любенов Дилов е писател, журналист, политик, продуцент, сценарист и телевизионен водещ, роден на 19 ноември 1964 г. в София. Син е на писателя-фантаст Любен Дилов (1927 - 2008). Завършва 32-ра гимназия в столицата и Факултета по журналистика на Софийския университет "Св. Климент Охридски" със специалност "Печатни медии".

Депутат е в 40-ото, 45-ото, 46-ото, 47-ото, 48-ото, 49-ото, 50-ото и 51-вото Народно събрание. Като народен представител е активен член на Комисията по туризъм и на Комисията по култура и медии. Избран е за народен представител и в 52-рия парламент, но не успява да положи клетва.

Дилов е български писател-сатирик, сценарист на телевизионни и кинопродукции, автор и продуцент на различни медийни проекти, журналист, политик, се посочва на интернет страницата на движение "Гергьовден", на което е почетен председател.

Син е на българския писател-фантаст Любен Дилов (1927-2008 г.). Завършва 32-ра гимназия в София и Факултета по журналистика в Софийския университет "Св. Климент Охридски", специалност "Печатни медии". Работи като редактор в няколко печатни издания като вестник "Поглед", списание "Литературна академия" и др.

Любен Дилов-син е сред създателите и идеолозите на телевизионните предавания - "Ку-ку" (1990-1994 г.), "Каналето" (1995-2004 г.), "Хъшове" (1998-2000 г.), "Шоуто на Слави" (2000-2003 г.). Създател и главен редактор е на сатиричния ежедневник вестник "Ку-ку" и първото ежедневното частно национално радиопредаване - "Славата на Слави".

снимки: БГНЕС/Архив

Любен Дилов-син: "- Политиката е...? - Кална баня, полезна е за общественото здраве, но е кална баня. - Има ли смисъл? - Винаги има смисъл. - Пише ти се за…? - Пише ми се детска приказка. - Ще се оправим ли? - Вън от съмнение. - Срещата, за която мечтаеш? - Много бих си поговорил с Борхес, но испанския ми е колкото да извикам "оле", когато ме подгони бик."

Поклон пред паметта му!

#Любен Дилов #кончина

Последвайте ни

ТОП 24

Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
1
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Гледайте европейското първенство по минифутбол по БНТ 3
2
Гледайте европейското първенство по минифутбол по БНТ 3
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при катастрофа на Северната тангента в София
3
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при...
И.ф. главен прокурор Ваня Стефанова с коментар за БНТ относно сигнала срещу апелативния прокурор на Пловдив
4
И.ф. главен прокурор Ваня Стефанова с коментар за БНТ относно...
Казусът с незаконния град край Варна: Собствениците се готвят за протест, с който да защитят имотите си
5
Казусът с незаконния град край Варна: Собствениците се готвят за...
Директорът на общинската дирекция по сигурността във Варна е временно отстранен заради случая „Баба Алино“
6
Директорът на общинската дирекция по сигурността във Варна е...

Най-четени

14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
1
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа не върши работа в счупена система
2
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа...
Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов заради данни, че е подпомагал укриването на сина си
3
Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов...
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
4
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
През 2023 г. само за месец са издадени трите удостоверения за търпимост за незаконния строеж край Варна
5
През 2023 г. само за месец са издадени трите удостоверения за...
Празнуваме Петдесетница - рождения ден на църквата
6
Празнуваме Петдесетница - рождения ден на църквата

Още от: Общество

Две трети от участници в изборите са подали финансовите си отчети в Сметната палата
Две трети от участници в изборите са подали финансовите си отчети в Сметната палата
БНТ почита паметта на Любен Дилов-син БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
Чете се за: 00:30 мин.
До края на май са регистрирани 341 случая на морбили в седем области у нас До края на май са регистрирани 341 случая на морбили в седем области у нас
Чете се за: 01:15 мин.
Уволненият строителен инспектор във Варна заради случая "Баба Алино": Аз вина не признавам Уволненият строителен инспектор във Варна заради случая "Баба Алино": Аз вина не признавам
Чете се за: 03:32 мин.
Почит към героите: България се прекланя пред подвига на Ботев и неговата чета Почит към героите: България се прекланя пред подвига на Ботев и неговата чета
Чете се за: 02:30 мин.
2-годишно дете беше пометено от младежи с електрическа тротинетка в Русе 2-годишно дете беше пометено от младежи с електрическа тротинетка в Русе
Чете се за: 01:10 мин.

Водещи новини

Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Почит към героите: България се прекланя пред подвига на Ботев и неговата чета Почит към героите: България се прекланя пред подвига на Ботев и неговата чета
Чете се за: 02:30 мин.
Общество
Апелативният прокурор на Пловдив Тихомир Стоев за БНТ: Не съм оказвал неправомерен натиск върху никого Апелативният прокурор на Пловдив Тихомир Стоев за БНТ: Не съм оказвал неправомерен натиск върху никого
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Прокурорският син Васил Михайлов с три нарушения в затвора в Бобов дол Прокурорският син Васил Михайлов с три нарушения в затвора в Бобов дол
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Заловиха стотици дози фентанил при акция в София, арестуван е и...
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Евростат: Инфлацията в България и еврозоната е рекордна за...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Установени са всички собственици на имоти в местността Баба Алино
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Десетки загинали и стотици ранени след масирана руска атака срещу...
Чете се за: 02:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ