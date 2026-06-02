Две трети от участници в изборите са подали финансовите си отчети в Сметната палата

Две трети от участниците в изборите за народни представители на 19 април 2026 г. са подали отчетите си в Сметната палата. До края на работния ден на 1 юни това са направили 16 от общо 25 участници – 14 партии, 10 коалиции и един инициативен комитет.

Законният срок изтича на 3 юни (сряда), когато се навършват 30 работни дни от изборния ден. До тогава всички участници трябва да представят отчетите си за приходите, разходите и поетите задължения, свързани с предизборната кампания.

В същия срок отчетност подават и доставчиците на медийни услуги, социологическите и рекламните агенции, както и агенциите за връзки с обществеността. Документите се подават на хартиен и електронен носител по образец, утвърден от Сметната палата.

При неизпълнение на изискванията законът предвижда глоба за представляващите партия, коалиция или инициативен комитет в размер от 1022,58 до 5112,92 евро.

До 18 юни - 15 дни след крайния срок за подаване, Сметната палата ще публикува отчетите заедно с цялата информация за дарителите. В рамките на шест месеца след това институцията ще извърши одит за съответствие на декларираните приходи и разходи при кампании над 511,29 евро. Одитният доклад също ще бъде публично оповестен.